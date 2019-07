Meglio Trump che mai: finalmente qualcuno si è accorto che Libra è un grosso guaio per gli Stati

Che nessuno l’abbia fatto, sinora, dice molto della qualità di chi ci governa, della loro comprensione delle grandi questioni della modernità - e lo sono sia le criptovalute, sia la blockchain, sia il ruolo sociale e politico di gigantesche multinazionali come Facebook -, e della loro stessa ambizione a governarle. Possibile, ci chiediamo, che nessuno tra loro si sia posto il problema della tassazione delle transazioni su Libra, non una questione da nulla visto che l’emittente della medesima ha un rapporto complicato con il fisco, e la sua sede in un Paese dove le multinazionali non pagano le tasse? Possibile che nessuno si sia posto il problema del rapporto tra una valuta che ha 1,7 miliardi (in crescita) di utenti potenziali, che minaccia di diventare concorrente di Euro e Dollaro - anzi, peggio: di mandarli in soffitta - senza porsi il tema della regolazione finanziaria di questa moneta? Davvero pensano di poterla gestire con l’Associazione Libra con sede a Ginevra come banca centrale? Ancora: nessuno si è posto il problema del cambio di questa moneta con le altre valute, di come e chi ne determinerà i tassi di cambio, sconto e interesse, delle modalità attraverso cui si potrà cambiare una libra con un euro, un dollaro, uno yuan, o anche solo con le monete di Amazon, Google e Apple prossime venture? Nessuno, infine, si è posto il problema che a emettere questa moneta sia il più grande social network del mondo, nonché il più grande media del mondo, nonché la più grande cassaforte di dati personali del mondo? Quanto potere si vuole dare ancora a Facebook senza chiedere nulla in cambio?

Sono domande che facciamo senza alcuna malizia, né acrimonia nei confronti del gigante di Menlo Park. Semplicemente crediamo sia folle non rendersi conto dello strapotere economico e politico che acquisirebbe se un’impresa privata, sovrastatuale, diventasse davvero il principale emittente di moneta al mondo, spogliando gli Stati testi di una delle funzioni che li rende tali, assieme al monopolio dell’uso della forza. A quel punto, a Mark Zuckerberg mancherebbe solo l’esercito, per dichiararsi nei fatti una nuova entità post-statuale, senza alcun confine, grande come il mondo. Soprattuto, indifferente e indipendente da ogni obbligo e da ogni regolazione posta in essere dagli Stati stessi.