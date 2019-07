Altro giro, altro disastro: ecco perché anche questo salvataggio di Alitalia è una follia senza senso

Nessuno sa ancora come andrà a finire la saga Alitalia, ma c’è già chi lo chiama il pasticciaccio brutto di via Sallustiana (una delle sedi del Ministero dello sviluppo economico) o di via Veneto se scegliamo palazzo Piacentini da dove Luigi Di Maio entra ed esce quando non è in giro a far campagna. La novità è che Atlantia, la società che fa capo al gruppo Benetton e gestisce autostrade e aeroporti (tra i quali quello di Fiumicino, il Leonardo da Vinci) ha dato mandato all’amministratore delegato Giovanni Castellucci “di approfondire la sostenibilità del piano industriale, inclusa la compagine azionaria e il team manageriale”. In base alle ultime indiscrezioni, Atlantia entrerebbe con il 30-40%, insieme alle Ferrovie dello Stato e al ministero dell’Economia, più la compagnia americana Delta la quale ha fatto sapere che non vuole altri soci (insomma niente Lotito, Toto, Efromovich & C.).

Se è così, si pone subito la questione chiave: chi sarà l’azionista di riferimento? Chi comanda in altri termini e chi ha l’ultima parola sulle scelte operative e sulle strategie? Fs e governo avrebbero insieme il 50% e forse qualcosa di più, quindi in teoria potrebbero nominare la maggior parte dei consiglieri. Sarebbero loro in tal caso a dire l’ultima parola su che tipo di compagnia aerea sarà Alitalia, quali rotte privilegiare, che fare degli scali italiani e internazionali, quanti piloti, quanti assistenti di volo e via di questo passo. Le Ferrovie si occupano di trasporti, ma i treni sono molto diversi dagli aerei. Quanto al Mef (Ministero dell’economia e delle finanze) sta lì per badare che i contribuenti non ci rimettano altri miliardi di euro dopo i nove già bruciati. Chi ne sa davvero di voli e aeromobili è l’americana Delta, la quale, però, starebbe dentro solo come socio di minoranza, anche se non c’è dubbio che avrebbe una influenza sul traffico, soprattutto quello a lunga distanza. Tuttavia, dare Alitalia a Delta (ammesso che la voglia prendere così com’è) viola la vulgata nazionalista della Lega e la demagogia populista del Movimento 5 Stelle, nemici giurati degli stranieri, soprattutto di tedeschi (leggi Lufthansa) e francesi (Air France). È vero che tempo fa era stata tirata in ballo l’Aeroflot che potrebbe non dispiacere a Matteo Salvini, ma in ogni caso “prima gli italiani”.