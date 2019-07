Yuppieiaiè! Ecco perché non dobbiamo entusiasmarci per il Jova Beach Party

Credo che una iniziativa come il Jova Beach Party vada accolta con entusiasmo, almeno da parte di chi guarda alla filiera musicale con ansia, con l'ansia di chi pensa la situazione non prometta niente di buono.

Sì, un bell'entusiasmo di quelli che ti fanno alzare le braccia al cielo e gridare qualcosa di poco sensato, tipo “yuppieiaiè!”.



Entusiasmo puro, sincero.

Entusiasmo dovuto a più fattori.



In primo dovuto al fatto che nell'estate dei tour che sembrano procedere a fatica, con la sola virtuosa eccezione di Vasco, artista che da tempo sembra giocare un campionato a sé, sapere che c'è qualcuno come Lorenzo Jovanotti capace di inanellare una serie di sold out, e di farlo in luoghi lontani dalle solite città, dove per solite si intende quelle che vengono abitualmente battute dai concerti, in questa estate 2019 di palchi piazzati sotto le curve, di terzi anelli chiusi, sapere che il Jova Beach Party è un successo annunciato fa ben sperare per il futuro della musica italiana tutta.

Yuppieiaiè!

In secondo dovuto al fatto che vedere un artista che superati i cinquanta si mette costantemente in gioco, rischiando di suo, come è avvenuto recentemente con Oh Vita, rischio a mio modo di vedere preso e che lo ha portato a un fallimento artistico, ci sta, ma è segno rivelatore di una forte volontà di essere presente e di essere presente prendendo coscienza di come il mondo, anche quello della musica, sta profondamente cambiando, al punto che oggi tocca sì puntare sul live, ma tocca farlo cercando strade nuove, alternative, perché sciorinare il repertorio non è più sufficiente, serve anche metterci la cornice giusta.

Yuppieiaiè!

Infine, ma probabilmente di motivi ce ne potrebbero essere anche altri, dovuto al fatto che nel paese dei duemila Festival, ma anche dei Festival mai troppo grossi, con la sola eccezione passata dell'Heineken Jammin' Festival, che proprio sul solito Vasco faceva leva, e dei Festival che cancellano i cartelloni così, da un minuto a quello dopo, si veda l'ultimo scandaloso Home, o che vengano clamorosamente cancellati nonostante il successo di pubblico e di critica, si veda il Siren Festival di Vasto, sapere che c'è un singolo artista che si fa carico di organizzare qualcosa che porti in giro per l'Italia una marea di artisti di certo interesse, una marea anche molto variegata, non solo nazionale e assolutamente non solo pop, mettendoci le proprie energie, le proprie competenze, la propria faccia, beh, è qualcosa di entusiasmante a prescindere dai risultati.

Yuppieiaiè!

Yuppieiaiè, insomma...