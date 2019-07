“Lauree 30 e frode”, ecco a voi quelli che si comprano il titolo di studio

C’è la “Standford University” che richiama la celebre Università di Stanford in California, e anche l’European Institute of Technology che nulla ha a che fare con l’European Institute of Innovation and Techology (Eit), polo d’eccellenza della Commissione europea. Ma gli atenei e gli enti di ricerca fasulli non finiscono qui. Dalle istituzioni che operano in Italia vantando dubbi accreditamenti internazionali agli istituti dediti a sfornare finte lauree ad honorem, quello dei diplomifici è un vero e proprio mercato parallelo. Una filiera della truffa a tutti gli effetti: alle istituzioni di formazione superiore false rispondono agenzie di accreditamento, altrettanto false, che ne certificano la qualità, cui fanno da corollario centri fasulli di certificazione delle qualifiche. Senza dimenticare i casi di “visa mills”, ossia enti che offrono corsi col solo scopo di consentire il rilascio di visti di studio per l’ingresso e il soggiorno in un dato Paese.

È in questa area grigia, in cui si altera il valore e il significato della conoscenza autentica, che si addentra il volume Lauree 30 e frode, scritto a quattro mani da Luca Lantero e Chiara Finocchietti, direttore e vicedirettore del Cimea (Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche afferente alle reti Naric - National Academic Recognition Information Centres dell’Unione Europea ed Enic - European National Information Centres del Consiglio d’Europa e dell’Unesco) ed entrambi esperti internazionali operanti all’interno della Piattaforma Etined del Consiglio d’Europa (Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education).