Alla larga dai libri che “vendono”: ecco qualche consiglio per letture da spiaggia davvero belle

Attacco la ramanzina sul muso della povera impiegata alla Mondadori riccionese che mi guarda come uno svanito dal caldo, con le caldane dell’intelletto. Il viavai di bagnanti è a fiumi, s’implora il libro ‘da ombrellone’ per fare ombra alle proprie inquietudini. La libraia mi mostra la lista dei libri più richiesti. Quasi tutto corrisponde all’Himalaya delle classifiche editoriali: Andrea Camilleri medaglia d’oro con Il cuoco dell’Alcyon, seguono Lucinda Riley con La stanza delle farfalle, Stefania Auci (I leoni di Sicilia), Don Winslow (Il confine), Concita De Gregorio (Nella notte), Lorenzo Marone (Tutto sarà perfetto). Sto friggendo di noia. Ma… se al posto di quei libri, chessò, mettesse un Tolstoj, un Kafka, un Simenon… “No, i classici non li chiedono”, chiude la tizia. Ma cosa leggono i ragazzi, dico, con lingua di cobra e passo da ghepardo. “Questo lo chiedono dagli 8 anni in su”. Entra nel mondo di Luì e Sofì. Va bene, ma, e i ragazzi? “Va tanto questo”. A un metro da te. C’è anche un film. Logo: “Ci si può innamorare senza mai sfiorarsi?”. Cosa vuol dire? “Una storia d’amore tra due malati. Un genere che funziona parecchio”. Un… ‘genere’? “Amore tra malati”. Mi viene in mente un libro di Ferdinando Camon, La malattia chiamata uomo. La mondadoriana non lo conosce. Evito di farmi troppi pensieri. Perché le storie d’amore tra malati? Perché il corpo martoriato dal male? Perché questa disincarnazione? Ogni altra domanda – perché non leggere Melville, Conrad, Cime tempestose? – è del tutto cretina, il buon senso è preso per snobismo.

Non mi bastano le librerie affiliate ai grandi gruppi, Mondadori, Feltrinelli, dove si smercia il consueto. Cerco una libreria vera. A Riccione una è diventata un caso. Negozio storico di roba varia per fighetti – vestiti, cover, borse, scarpe – che ha posto, all’ingresso, la libreria. Libri particolari per gente particolare. La libraia, assai versata e competente, vuole darmi a intendere che il libro più venduto è Come cambiare la tua mente di Michael Pollan. Ma chi ti crede… Secondo me si vende Massimo Recalcati, faccio, accennando all’orrido Mantieni il bacio. Lei nicchia. “Purtroppo vende…”, ammette. Poi mi fa ammattire: mi mostra, tra i libri che ‘tirano’, Il party di Elizabeth Day e Il sussurro del mondo di Richard Powers; tra gli italiani ‘vendono’ La straniera di Claudia Durastanti e M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati. Effetto Strega… le faccio. “Macché, quando provo a dire che sono in cinquina i clienti mi guardano svaniti, non gliene frega nulla”.

In un angolo, una pila di Adelphi: copie di Acqua viva di Clarice Lispector. “Continuo a chiedere un rifornimento, può scrivere che la Lispector va moltissimo”. Libro difficile, nicchio. In questa libreria per fighetti si comprano libri come occhiali da sole o maglie alla moda: si indossano, in spiaggia, per ostentare l’ampiezza esotica del proprio intelletto. Lei ride, annuisce, mi fulmina. A meno che non sia il tipico caso di ipnosi da libraio: a lei piace la Lispector e la propone al primo che passa. In questo modo, sposta di uno iota la classifica himalayana dei libri più venduti sotto il sole. E lei in spiaggia cosa si porta? “Preferisco la montagna”, fa, alta, rossochiomata, sguardo verde e occhiali tondi. Ah, i librai di una volta…