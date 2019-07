Il primo omicidio della storia? È avvenuto 430mila anni fa e ne abbiamo le prove

La questione è complessa. La tesi prevalente è che la cava, dove sono custoditi corpi di Neanderthal (almeno così dice il Dna) fosse utilizzata come luogo cerimoniale, in cui venivano “depositati i morti delle diverse tribù”. A quanto pare, sarebbe una delle più antiche forme di sepoltura. Se così fosse, la questione dell’omicidio andrebbe a infittirsi ancora di più: si è trattato forse di un’esecuzione? O del risultato infausto di uno scontro con qualche gruppo nemico? Secondo la professoressa Debra Martin, antropologa dell’Università del Nevada, “più si andrà avanti in questi studi più si vedrà che la violenza è un aspetto della nostra cultura, così come lo è ogni tentativo di governarla”.

Ma sulle cause della morte della povera vittima, e soprattutto sull’identità del suo assassino, purtroppo, non è dato sapere di più.