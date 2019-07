Torino, declino senza fine. Serve un piano per il futuro (e serve adesso)

Chiariamoci: personalmente sono convinto che la giunta Appendino abbia fatto benissimo a non chiedere le Olimpiadi del 2026 e ha fatto bene a non andare in coalizione con Milano e Cortina. Ne dico un’altra: se avessimo partecipato avremmo perso, e se avessimo partecipato con Milano e Cortina avremmo affossato la loro candidatura. Nessuna città con un progetto e una visione seria di sé stessa chiede un evento così particolare e angolare a distanza di 20 anni. Farlo sarebbe stato, come al solito, improvvisazione. Inoltre, personalmente, penso che perdere il Salone dell’Auto sia una bellissima notizia: è un evento molto brutto, oggettivamente poco interessante - supercar in esposizione dentro un parco: bello no? innovativo eh? - che manda un messaggio sbagliato (la cultura dell’auto privata? Ancora?) e che diventa caso scuola nella cattiva gestione di un bene pubblico e comune come il Parco del Valentino (42 ettari di verde in mezzo alla città sulle rive del Po). Ma non è questo il punto. La questione non è di merito, ma di metodo. Quello che fa rabbia, infatti, e giustifica le lamentazioni della cittadinanza, è l’assoluta mancanza di un piano per la città. Oggi non siamo niente, e quel poco che abbiamo lo perdiamo. Cos’è oggi Torino?

Quello che ci vorrebbe è un’idea di sistema che ragioni non per vincere le prossime elezioni, che non improvvisi per un po’ di consenso, ma per costruire la città dei prossimi decenni. Una piattaforma che metta insieme le energie e i talenti (ce ne sono, resistono e vogliono pensare di non morire in un dormitorio milanese a 40 minuti di Alta Velocità) per impostare le linee guida di una città metropolitana di taglio internazionale. Una città dove gli eventi arrivano, restano, crescono e si diffondono su tutto il territorio. Una città che se parla di ambiente e beni comuni guarda alla Barcellona di Ada Colau e alle sue “superillas” o alla “highline” di Manhattan; una città che se parla di innovazione e ricerca aumenta la centralità di Politecnico e Università; una città che se parla di lavoro e futuro cerca di mettere insieme le grandissime realtà del manifatturiero e dell’artigianato (anche nel food, sì) e non le lascia al proprio destino sperando in buon SEO marketing e alle sponsorizzate di Instagram; una città che nel suo Parco più grande ci fa vita tutto l’anno a tutte le ore e non ci mette auto da centinaia di migliaia di euro a fare niente se non sgasare qualche ora in giro per le vie del Centro bloccando tutta la viabilità; una città che non costruisce più confini tra quartieri, lasciando le periferie al proprio destino (andate adesso in quartieri come Barriera di Milano e Borgo Vittoria a chiedere cosa pensano dell’operato della sindaca che hanno votato in grande quantità) e che combatte la speculazione edilizia (per quanto affitti e costi del mattone siano decisamente inferiori rispetto a Milano e Roma, ma questo perché siamo in una fase depressiva); una città in cui si innescano processi per cui quando chiude un esercizio riesce ad aprire qualcosa di diverso rispetto a un ristorante gourmet dove spendere soldi che, di questo passo, non so proprio come potremo continuare ad avere.

La crisi di Torino è frutto dell'incapacità della attuale classe dirigente, le mancanze di quelle precedenti - che non hanno gestito bene eredità pesanti e non hanno lavorato per costruire una successione di livello (la casse politica e dirigente torinese è mediamente molto vecchia) - e il non aver fatto tesoro dei successi che ci sono stati, e che in qualche modo continuano ad esserci (ad esempio il Salone del Libro, o anche - perché no? - la crescita della Juventus e i recenti progressi del Toro), per fare fronte al naturale decorso dei “periodi di hype” delle città, che durano in media una ventina d'anni e a cui se non si riesce a rispondere, si rischia di rimanere sopraffatti. La sfida da lanciare oggi per contrastare questa depressione e questo declino è una nuova idea di città. Puntare in alto. Senza paura, e rischiare. Senza soluzioni di comodo. Senza manifestazioni di piazza per chiedere grandi opere inutili mettendo insieme un po' di tutto strizzando l'occhio alle peggiori e più controverse esperienze che ci sono state in questa città (sì, sto parlando dell'operazione delle madamin, del mantra “Si Tav Subito” e il richiamo alla marcia dei quarantamila). Tornare a essere città dell'avanguardia, della tensione che fa nascere il nuovo, dei confronti che generano occasioni. Se invece ci limiteremo a proporre una nuova gestione dell'esistente e una diversa ragioneria burocratica per far andare solo leggermente meglio la macchina, allora forse è il caso di rassegnarci e tornare a dormire.