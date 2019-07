Rosé per tutti i gusti: ecco i 5 migliori d’Italia, secondo noi

​È tempo di rosati. Non solo perché fa caldo e i vini rosa sono ideali per accompagnare le afose ma piacevoli serate estive. Ma anche perché, finalmente, il rosato cresce nella considerazione dei consumatori. In Italia molti pensano ancora che il rosato sia una via di mezzo tra il bianco e il rosso, senza senso né identità. Niente di più sbagliato. Il rosa è un colore splendido che si associa a prodotti straordinari. Lo sanno bene in Francia - dove la Provenza produce da sola quanto tutta l’Italia –, in Germania e negli Stati Uniti: i paesi dove i vini rosa sono apprezzatissimi. L’Italia, in verità, ha una bellissima tradizione regionale di vini rosa che andrebbe meglio valorizzata: dai chiaretti della zona del Lago di Garda, ai cerasuoli d’Abruzzo, ai rosati del Salento e della Calabria. Negli ultimi anni, poi, ciascuna cantina ha capito la necessità di avere almeno un rosato nella propria batteria di etichette. Da qui il progressivo successo di kermesse dedicate ai vini rosa come il Bererosa che a Roma ha celebrato nei giorni scorsi la sua sesta edizione. Sulla scia di questa nuova tendenza suggeriamo qui cinque esemplari di vini rosa italiani, tra i migliori che oggi offre il nostro mercato.