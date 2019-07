Un cinese campione di ping pong (che ha reso grande l’Italia): ecco la storia di Yang Min

Storie

Meron Benti, storia di un’africana scambiata per norvegese

Meron Benti, 23 anni, è etiope ma tutti la scambiano per scandinava, perché è albina: “I miei famigliari non sapevano nemmeno cosa fosse l’albinismo, i vicini di casa mi chiamavano “straniera” in amarico”. Arrivata in Italia per motivi di salute, adesso vive negli Usa