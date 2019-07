Alessio e Simone, uccisi due volte. Dalla mafia e da uno Stato che si ostina a non guardare

Poi, nel giorno dei funerali di Alessio, con proclamazione del lutto cittadino - il paese è sconvolto, la partecipazione è enorme - mentre il padre chiede giustizia viene fuori che l’organizzazione delle solenni esequie è stata affidata all’agenzia di un tal Maurizio Cutello, coimputato di ‘U Checco in un processo per associazione mafiosa. A rivelarlo è il giornalista e scrittore Paolo Borrometi. Contro di lui parte una raffica di minacce via social, roba da non sottovalutare: Borrometi, si scopre, è stato già aggredito e mezzo ammazzato di botte qualche anno fa, quando si era occupato del misterioso omicidio del giovane e innocuo postino di Vittoria, un delitto rimasto impunito. L’ultimo brandello della vicenda è la notizia che nel vortice delle indagini sui clan locali è finito sotto sequestro anche il commissariato di Vittoria: uno dei due proprietari dello stabile è un detenuto per mafia. Incassava dal Viminale 105mila euro l’anno per l’affitto.

In questa catena di fatti, agganciati uno all’altro come un gioco di scatole cinesi, c’è il ritratto dell’Italia minore e sottomessa che abbiamo dimenticato, distratti da emergenze più nuove e clamorose (e forse anche più facili da fronteggiare). Postini morti, bambini falciati, giornalisti menati, clan cointeressati in tutto, dalle imprese funebri ai locali dove lavora la polizia, e c’è da chiedersi come vivano a Vittoria – e nei molti Comuni dove suona la stessa musica - gli italiani normali, i non-figli di boss, quelli che stanno dall’altra parte delle Jeep Renegade, dei fucili, delle mazze da baseball.

Ieri, leggendo la notizia della morte del secondo ragazzino, Simone, la politica ha avuto un sussulto di interesse e dignità e in tanti hanno chiesto condanne esemplari e carcere duro per i colpevoli. Ma per riconnettere le troppe Vittorie italiane allo Stato, per farne un posto dove i delinquenti abbiano paura di esibirsi sgommando o dove i cittadini recuperino il coraggio della testimonianza, non basteranno un paio di processi. Questa Italia feudale, iniqua, dimenticata, dovrebbe riconquistare un posto speciale sotto i riflettori pubblici ed essere tema centrale in ogni discorso sulla diseguaglianza. Quale diseguaglianza è più grande di non poter fermare un prepotente? Quale sopraffazione è più enorme del dover accettare che i funerali di tuo figlio siano fatti da un sodale di chi lo ha ucciso?