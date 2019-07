L’esempio di Copenaghen: quando pubblico e privato possono salvare una città

Vale la pena di raccontare – soprattutto qui da noi in Italia, dove ciò purtroppo accade di rado – un rapporto virtuoso e lungimirante fra pubblico e privato. Si tratta di una bella storia, la storia di una città che stava vivendo una forte crisi a causa di un modello di business non al passo con i tempi e che grazie a un progetto intelligente e condiviso si è rilanciata alla grande.

La città è Copenaghen.

E la sua trasformazione è da esempio per tante realtà simili sparse un po’ ovunque, per lo meno nel mondo occidentale, per non parlare appunto dell’Italia, dove le nostre realtà urbane sono spesso abbandonate a se stesse e ai loro amministratori inadeguati.

Oggi le città affrontano richieste sempre crescenti di ammodernarsi e aumentare la loro qualità socio-economica in decenni dove le risorse pubbliche o non ci sono o, quelle poche che si trovano, vengono spese male, senza ampie prospettive di sistema.

In particolare sono le città più vecchie – quindi, in genere, tutte quelle europee e qualcuna americana – a scontare problematiche infrastrutturali – di trasporto in primis – con aree industriali e agricole ormai sotto utilizzate a causa della globalizzazione che ha soverchiato economie cittadine che risalgono a concetti otto-novecenteschi.

Così, nel mondo, alcuni ecosistemi più evoluti hanno cercato di trovare nuove vie per migliorare le proprie città non puntando – tutto – sull’aumento delle imposte e non contando sui rispettivi governi nazionali con sempre meno risorse da decentrare.

Di sicuro uno degli esempi più riusciti è quello realizzato dal CPH (City & Port Development Corporation) a Copenaghen. Una società pubblica a gestione privata – ce la vediamo già in Italia (davanti ai magistrati!) – che ha rivitalizzato l’intera città, finanziando un importante piano infrastrutturale su larga scala, aumentando la redditività commerciale di terreni e fabbricati pubblici senza aumentare le tasse.

Se siete interessati ad approfondire l’argomento su scala globale, è interessante leggere il libro – in inglese – di Dag Detter e Stefan Fölster, The Public Wealth of Cities, Brookings Institution Press, 2017. E anche seguire gli studi in questo ambito della Centennial Scholar Initiative, sempre della Brookings Institution di Washington, Dc: diverso materiale è consultabile su internet.

Parliamoci chiaro, la CPH di Copenaghen – partita tra l’altro già dagli anni Ottanta del secolo scorso – non ha inventato niente di nuovo mescolando pubblico e privato. La novità – se così vogliamo chiamarla – è che lo ha fatto alla grande, perché con un lavoro lungo 25 anni è riuscita a compiere – o per meglio dire – a stimolare una trasformazione straordinaria di tutta l’area urbana, rendendola oggi una delle città più ricche del mondo.