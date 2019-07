Il dio che perde: ecco perché Federer è davvero un’esperienza religiosa

La parabola di Roger Federer, insomma, dimostra come la sconfitta rappresenti l’essenza stessa della natura umana, la sua espressione più pura. Tutti, un giorno, saremo sconfitti dalla morte, e proprio per questo i grandi perdenti e le grandi disfatte - come quelle di cui è capace solo Roger Federer - ci riconciliano con la parte più profonda di noi stessi, ci fanno sentire parte di un Tutto permettendoci di toccare con mano quell’amore per la vita che credevamo smarrito. Al contrario, dei vincenti e basta non sappiamo cosa farcene, anzi ci fanno un po’ di compassione, perchè non sanno – e non sapranno mai – la vastità di quello che si perdono.

Dal trionfo, insomma, non nasce niente. Dalla sconfitta, meglio se epica, nascono i fiori della redenzione.

Siamo in ginocchio davanti a te, King Roger, ineguagliabile Gesù con la racchetta: nella tua sconfitta c’è la nostra vittoria.

P.S. Dannazione eterna al manipolo di imbecilli che ha introdotto la regola del tie-break sul dodici pari al quinto set, costringendo la Passione di Roger ad una fine prematura e anticlimatica.

Scelta idiota in termini oggettivi, perchè nel momento in cui il mondo intero aveva il fiato sospeso e gli occhi sul campo centrale, ha costetto la partita ad una conclusione rapida, con conseguente perdita di share televisivo. Ma soprattutto, scelta criminale a livello filosofico, figlia dell’idiozia di un’era che si ostina a voler disciplinare e controllare tutto, e che non tollera che il genio sia al di sopra delle tabelle compilate dai fottuti burocrati del marketing.