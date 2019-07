A volte ritornano: Renzi è di nuovo in campo e vuole riconquistare il Pd (per tornare al governo)

Se si vota tra quattro anni, insomma, Renzi non ha alcun interesse ad accelerare la sua scalata al potere nel Pd, dato che il rischio di logoramento, come ben sa ormai, verrebbe accelerato in maniera esponenziale. Qui, però, entra in gioco la seconda variabile: quanto durerà la leadership di Zingaretti? In autunno ci sarà un passaggio decisivo. Le elezioni regionali in Umbria, Calabria e, soprattutto, Emilia-Romagna rappresentano già un momento da dentro o fuori. "L'anno scorso i sondaggi ci davano al 15%, oggi al 23%", ama ripetere il segretario del Pd. Vero, ma al Nazareno nessuno ignora quale potrebbe essere l'impatto di un esito negativo del voto a Bologna e dintorni (dando per scontata la sconfitta in Umbria e Calabria).

Zingaretti ha ben presente che una sconfitta in Emilia innescherebbe una reazione a catena che porterebbe probabilmente ad una sua clamorosa uscita di scena anticipata. È per questo che l'altro ieri, nel corso dell'Assemblea nazionale del Pd, il segretario ha posto, ancora una volta, l'accento sul fatto che "il regime correntizio sta soffocando il partito, dobbiamo cambiare tutto, fare una rivoluzione, o non ce la faremo". E non è un caso che abbia fissato, dall'8 al 10 novembre, proprio a Bologna, il momento per tirare le fila del lavoro che la commissione statuto, presieduta da Maurizio Martina, sta cominciando a fare per cambiare le regole del Pd.