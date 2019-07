Tutto uguale, tutto diverso: ecco perché col Russiagate Salvini è diventato inoffensivo

Non succederà nulla, succederà di tutto. Può sembrare un ossimoro, ma non c’è altro modo di spiegare i più che probabili effetti del cosiddetto Russiagate di Matteo Salvini. Apparentemente non ci saranno effetti: con ogni probabilità Salvini non sarà indagato per corruzione internazionale, Giuseppe Conte rimarrà al suo posto e la maggioranza giallo-verde continuerà a governare. Eppure, lo scoop di Buzzfeed ha il potere di cambiare tutto, dentro la maggioranza di governo e nello scacchiere politico italiano ed europeo. Non si andrà al voto perché Salvini non può permetterselo, non perché non vuole. E non perché la Lega perderà qualche voto rispetto alle attuali, siderali, percentuali, ma a causa di ragioni di Stato e di giochi di politica estera che nulla c’entrano con le elezioni. In estrema sintesi, il Russiagate sarà il grande normalizzatore dell’anomalia Lega-Cinque Stelle, il crocevia da cui inizierà una nuova fase, meno belligerante nei confronti dell’Europa, meno tra il governo il Quirinale, meno all’interno della maggioranza stessa.

Partiamo dall’inizio: se pensate che Salvini salterà per via giudiziaria probabilmente resterete delusi. Certo, il leader del Carroccio ce la sta mettendo tutta ad alimentare i dubbi, con una serie di risposte evasive e contraddittorie che mettono in dubbio le sue doti da grande comunicatore. Ma ci stupirebbe davvero se sotto tutto questo fumo si nascondesse l’arrosto. A meno non emergano nuove e schiaccianti rilevazioni che ci stupirebbero, a oggi non c’è nulla che posri verso l'incriminazione del Capitano.

Per ora non c’è l’affare tratteggiato da Savoini e soci, non ci sono prove scritte che attestino che quelle non fossero solo chiacchiere tra millantatori, non si sa nemmeno chi fossero gli interlocutori di Gianluca Savoini, e ancora oggi non si capisce bene che ruolo abbia Savoini all’interno della Lega. Aspettiamo le indagini, per capire vi siano stati flussi di denaro da Mosca a Milano, ammesso e non concesso che da Mosca arrivi risposta positiva alle rogatorie internazionali. Ma in assenza di prove, la parola di Savoini e di Salvini è tutto ciò che abbiamo. E non dubitiamo le due versioni finiranno per collimare, sollevando Salvini da ogni responsabilità.