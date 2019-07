Autonomia? No grazie: l’Italia è ancora troppo immatura per potersela permettere

A questi argomenti, le regioni del sud rispondono con dati oggettivi e considerazioni di segno opposto, ma altrettanto rispettabili. Le inefficienze del sud non sono tutte dello stesso tipo. La realtà presenza al contrario ampie aree di buona amministrazione e isole di efficienza. In proporzione, le regioni del sud ricevono trasferimenti di risorse pro capite in misura inferiore alle regioni del nord. Il livello delle infrastrutture al sud è molto più basso che al nord e la responsabilità non è certo delle regioni del sud ma dello stato centrale. Non è necessario ripercorrere storicamente la questione meridionale per constatare la situazione deficitaria di strade, ferrovie, ponti, scuole, ospedali. Non certo per colpa soltanto delle popolazioni meridionali.

Non solo. Gli investimenti pubblici al sud hanno favorito industrializzazione e attività economiche, ma larga parte delle risorse mobilitate e della spesa pro capite torna al nord in termini di consumi, indotto, prodotti. È vero ad esempio che migliaia di pazienti del sud si fanno curare al nord, ma è anche vero che in queste modo il sistema sanitario settentrionale incassa il conto delle cure, private e pubbliche. È vero che sono state avviate molte imprese al sud, anche con consistenti fondi pubblici, ma è anche vero che valore aggiunto e profitti tornano in larga misura al nord. La situazione generale del sud costringe molti giovani laureati e diplomati a emigrare al nord. Una fuga di cervelli che deprime la società meridionale e rende problematici i percorsi di rinascita e nuovo sviluppo.