Litigare sempre, governare mai: Salvini e Di Maio non sanno fare altro (e intanto l’Italia affonda)

In tanti già spiegano che è solo tattica, un tentativo di marginalizzare gli sviluppi del RussiaGate, che ieri prevedeva l’interrogatorio di Ganluca Savoini (si è avvalso della facoltà di non rispondere), sostituendolo con nuove e più croccanti polemiche. Ma anche questo tipo di giustificazione comincia a mostrare la corda mentre si avvalora il sospetto che la propensione allo scontro interno di questo esecutivo non dipenda né dalle scadenze elettorali, né dagli accidenti della cronaca, né da Carola, da Buzzfeed, dalle discordanti visioni sulla Tav o su Maduro.

Forse litigano perché è la loro natura. Perché sono ossessionati dai sondaggi. Perché un algoritmo gli ha detto che è il momento di insistere – sulle Ong, sui rubli, sul fisco, sull’autonomia differenziata e su ogni altro motivo di scontro degli ultimi mesi – per recuperare mezzo punto. Perché la loro visione della politica è quella di un’arena dove ogni giorno si devono mostrare i muscoli e sfidare le tigri. Perché hanno fatto fortuna così, e non riuscirebbero a cambiare schema nemmeno volendo.

In ogni caso, l’idea che il 20 luglio (in mancanza di crisi) spazzi via i temporali e apra un anno di ordinaria navigazione del governo gialloverde, si rivela già da oggi infondata. La scena politica italiana resterà probabilmente legata al massimo grado sopportabile di conflittualità, anche perché dopo un anno al potere la parte facile dell’agenda politica di Lega e Cinque Stelle è stata consumata.

Ciascuno ha avuto le leggi-bandiera che aveva promesso e ha fatto il massimo nel territorio che si era assegnato, immigrazione da una parte e reddito di cittadinanza dall’altra. I segnaposto ideologici, dalla legittima difesa all’abolizione della prescrizione, sono stati tutti piazzati. Esaurito l’elenco delle cose “da fare per forza” gli automatismi sono più laschi, la possibilità di scelta più larga, l’elenco delle priorità più opinabile, e quindi sono destinati a crescere anche i potenziali motivi di scontro. Inutile opinare “più di così non si può”: lo abbiamo sentito dire molte volte in passato, i fatti hanno smentito ogni volta l’obiezione.