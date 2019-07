Il Russiagate è la punta dell’iceberg: la politica estera di Salvini è un disastro dietro l’altro

Al contrario Salvini ha praticato fino ad oggi – a prescindere da cosa si pensi del merito delle sue idee – una politica ormonale, muscolare, umorale. A partire dal tentativo di organizzare quella cosa che doveva essere l’internazionale sovranista e l’alleanza populista intraeuropea. Una cosa buona per qualche titolo sui giornali ma che nella sostanza era fallimentare sin dalle sue premesse. Sulla questione migratoria per dire – che è poi il core business dei movimenti populisti di destra europei - i governi sovranisti come l’Austria o l’Ungheria si sono sempre rifiutati di prendere anche solo in esame l’ipotesi di prendere in carico i richiedenti asilo in Italia, contestando persino la via di un meccanismo di quote di redistribuzione dei rifugiati. Sono poi stati loro, i sovranisti di Visegrad, a far la guardia al trattato di Dublino senza curarsi minimamente del fatto che tra i paesi di primo sbarco nel sud Europa c’è l’Italia.

Bell’affare verrebbe da dire. A cui si aggiunge un’altra dirimente questione: ossia che i fidi alleati sovranisti in Europa sono dei falchi veri: vogliono rigore nei conti pubblici, pareggio di bilancio e taglio del debito pubblico: misure che i sovranisti e i populisti di casa nostra hanno sempre additato come le cause dei nostri problemi. Tuttavia è in coro con questi “amici” che Salvini ha fatto la voce grossa in Europa contro l’asse franco tedesco. Col risultato di rinsaldarlo e renderlo ancora più stretto, come hanno dimostrato le nomine della Presidenza della Commissione UE, andata alla Ministra della Difesa tedesca Ursula von der Leyen e della presidenza della Bce alla francese andata a Christine Lagarde.

Perché i poteri reali che vengono sfidati e minacciati agiscono e reagiscono. Ma sembra ci sia un metodo in questo non aver metodo: in Libia - per dirne un’altra, che non riguarda solo Salvini ma tutto il governo – nella Libia dove si sta combattendo una guerra civile il terzierismo dell’esecutivo gialloverde ha una volta di più scontentato tutti: ha insospettito Serraj, irritato Haftar, messo in guardia Trump, mandato un segnale di debolezza e irresolutezza a Macron e lasciato perplesso Putin. Mostrando un dilettantismo imbarazzante e dando l’impressione che la Libia entri nei radar degli attuali interessi italiani solo come rampa della minaccia migratoria.