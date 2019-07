Next Generation, una settimana all’insegna della tecnologia (e dei giovani talenti)

Gli innovatori under trenta, lavoreranno invece a quattro progetti in collaborazione con Fondazione IBM, Fondazione Telethon e Toyota Motor Italia. Orazio Maria Di Martino, co-founder e coo, elenca le aree tematiche scelte per questo team. Si tratta di ricerca scientifica, tecnologia e automotive, che saranno alla base di iniziative spendibili all'interno dei mercati socio-creativo-culturali. Proviamo a capirne di più. Con IBM c’è l’intenzione di supportare il progetto NERD?, acronimo di Non è roba per donne?, nato dalla collaborazione fra IBM Italia e il Dipartimento di Informatica dell’Università la Sapienza di Roma, allo scopo di diffondere anche tra le ragazze l’interesse nei confronti di materie come l’informatica e la programmazione. Con Toyota Motor Italia, invece, il tema centrale è dato dalla mobilità sostenibile e al Giffoni Innovation Hub si tenterà di parlarne e di divulgare contenuti in maniera efficace, innovativa, veloce e semplice, soprattutto in riferimento ai diversi target di pubblico. Infine con Telethon, l’obiettivo è creare consapevolezza in classe tra i bambini o ragazzi del disagio vissuto dai coetanei affetti da malattie rare, provando a coniugare le tecniche dell’intrattenimento con strumenti educativi. Nei giorni previsti, il team coinvolto, grazie all’aiuto di tutor tecnici di Telethon, dovrà raccogliere informazioni sullo stato dei fatti, selezionare un ampio numero possibile di malattie rare più o meno diffuse e ideare dei contenuti in grado di aiutare le associazioni a promuoverne la conoscenza tra gli studenti nella scuola pubblica.

Per Luca Tesauro, ceo o co-founder, Giffoni Innovation Hub è “un'intuizione giusta, un’azienda che negli anni ha saputo conquistarsi un ruolo da protagonista sulla scena delle industrie creative e culturali. Creare format ed eventi in grado di coinvolgere le nuove generazioni, per consentirgli di esprimere il proprio talento, significa aggiungere un tassello al progetto di sviluppo imprenditoriale, sociale, culturale, innovativo e tecnologico del nostro Paese partendo dalla Campania.” Anche Antonino Muro, co-founder e account manager, esprime entusiasmo: "Siamo pronti ad ospitare i migliori giovani talenti dell’innovazione digitale e socio-culturale all'interno della rassegna Next Generation. Ragazzi e ragazze provenienti da ogni angolo del pianeta catapultati all'interno del mondo Giffoni chiamati a formarsi e acquisire nuove competenze lavorando insieme su progetti concreti destinati al mercato del lavoro.” Non ci resta che attendere l’inizio dei lavori e raccogliere altre informazioni sul sito web https://www.giffonihub.com/next-generation-2019/.