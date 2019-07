Capitali che non lo erano: il mito nordico di Smeerenburg, la città mai esistita nelle Svalbard

Mai credere alle parole dei marinai. Potrebbe succedere, come del resto è accaduto, di pensare che una postazione desolata nelle isole Svalbard fosse, nell’antichità, un grande centro urbano. È il caso di Smeerenburg, avamposto olandese nel profondo nord risalente al XVII secolo, quando il traffico di olio di grasso di balena era monopolio di Amsterdam e delle città vicine.

I marinai partivano con la bella stagione per passare mesi a cacciare le balene della Groenlandia, scelte come preda perché più grasse e più lente degli altri esemplari. Una attività che, per fortuna, non ha più ragione di essere: all’epoca, però, la produzione di olio da candela, fonte principale dell’illuminazione dell’Europa centrale, era essenziale. E con le ossa delle balene producevano corsetti e sostegni per le gonne. Insomma, per spregiudicati commercianti quali erano, si trattava di un business fiorente.

E Smeerenburg era il centro principale delle loro attività. Qui sostavano e vivevano per i mesi della caccia, e qui trasformavano il grasso degli animali in olio. Secondo le leggende nate poco dopo la fine del commercio, Smeerenburg era una sorta di Las Vegas artica. Accoglieva almeno 18mila abitanti (quando ne ha avuti, al massimo, 200) e luccicava per i divertimenti e i traffici: negozi, artigiani, pasticcieri. Alcuni, nella loro immaginazione, ci avevano messo anche chiese, fortezze, case con pannelli di legno colorati in modo vivido; oppure soltanto case, ma enormi e bellissime. Per non parlare del porto, che ospitava centinaia di navi a perdita d’occhio.