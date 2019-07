Estrema destra armata: Salvini tace, tutti gli altri dormono. E noi dobbiamo preoccuparci davvero

Carabine d’assalto di ultima generazione, pistole, munizioni, persino un missile aria-aria. Fa impressione leggere di quel che è stato trovato in casa di Fabio Del Bergiolo, Alessandro Michele Aloise Monti e Fabio Amalio Bernardi, tre militanti di estrema destra, nella maxi operazione della Digos di Torino di ieri, un’operazione nata seguendo le tracce di un gruppo di neofascisti torinesi, legati ai gruppi ultras della Juventus. Fa impressione vedere quell’arsenale a terra, insieme a insegne neonaziste. Fa impressione sapere che fosse in casa di militanti politici che praticano, oltre che inneggiare, la violenza sul prossimo. E poco importa che quelle armi fossero dirette in Donbass, o alla ricerca di un acquirente. Fa impressione e basta. E anche un po’ di terrore, vista la storia di eversione nera del nostro Paese, e il sangue che ha lasciato sui marciapiedi negli anni di piombo.

Quel che fa più impressione, tuttavia, è il silenzio delle istituzioni. Non una parola dal ministro dell'interno Matteo Salvini, ovviamente, che ben si guarda dallo stigmatizzare i gruppi di estrema destra e i capi ultras, pezzi di elettorato che non ha mai fatto mistero di blandire e frequentare, anche quando si trattava di pregiudicati, anche indossando le loro magliette e i loro simboli. Non una parola da Luigi Di Maio, tanto preoccupato delle derive di ultradestra in campagna elettorale, tanto indifferente oggi. Non una parola da Giuseppe Conte, sebbene la vis polemica contro il ministro dell’interno non gli manchi, in questa fase.

Niente. Indifferenza totale. Facciamo un gioco, allora: immaginiamo che quell’arsenale - fucili, pistole, missili - fosse stato trovato in casa di tre stranieri, magari di religione islamica. Immaginiamo che al posto delle curve ultras ci fossero stati dei centri islamici. Immaginiamo che al posto dei gruppi di estrema destra come la Legio Subalpina ci fossero stati di mezzo i Fratelli Musulmani o altri gruppi simili. Immaginiamo se al posto delle svastiche e delle immaginette di Adolf Hitler ci fossero state le bandiere dell’Isis e di Al Baghdadi. Credete che la cosa sarebbe passata sotto silenzio, come sta passando sotto silenzio ora? Che non sarebbe stato il pretesto per un bel giro di vite, per qualche espulsione, per lo smantellamento di sodalizi politici, per qualche espulsione, magari per un decreto sicurezza ter?