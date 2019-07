Von Der Leyen, mille promesse per una poltrona: adesso il difficile sarà rispettarle

Tribolerà, ma alla fine sarà eletta. Non abbiamo la sfera di cristallo ma puntiamo il nostro euro sul gioco dell’estate: Ursula Von der Leyen sarà la prossima presidente della Commissione europea. L’Europarlamento voterà a suo favore oggi alle 18. E se il voto sarà rinviato all'ultimo minuto a settembre, sarò solo perché alla candidata tedesca servirà più tempo per negoziare. Il punto non è se, ma quando sarà eletta. I Verdi e la Sinistra estrema protesteranno, ma il pacchetto di nomine deciso due settimane fa dal Consiglio europeo non cambierà: se una del Ppe salterà, tra trenta giorni il Consiglio europeo sceglierà comunque un altro politico del Ppe al suo posto. L’Aula di Strasburgo non boccerà un outsider solo perché il Consiglio europeo non ha dato neanche una carica rilevante ai candidati presentati dagli eurogruppi alle elezioni del 26 maggio. Perché a giocare col fuoco il Parlamento europeo rischierebbe di ritrovarsi con un presidente ancor meno manipolabile in questa fase di negoziato. Negli ulltimi giorni abbiamo visto solo tanto fumo e pochissimo arrosto. Gli eurodeputati che a parole osteggiano la candidata tedesca non hanno mai cercato una vera alternativa. Socialisti e Liberali europei stanno solo vendendo a caro prezzo il loro voto per influenzare il programma della prossima commissione e ottenere la loro fetta di rendita politica. Per la prima volta il Parlamento europeo ha avuto un'occasione ghiotta: pur di essere eletta VdL ha concesso molto di più dei suoi predecessori. Lo dimostrano le lettere inviate agli eurogruppi Socialisti e Liberali in cui VdL ha promesso addirittura di concedere l’iniziativa legislativa per il Parlamento europeo. Non era mai successo prima. L’Europarlamento e il Consiglio dei ministri Ue possono modificare le normative europee rimbalzandosi il testo a vicenda come le nostre Camera e Senato, ma solo la Commissione europea decide su cosa si legifera. Già mettere nella trattativa questa prerogativa è una vittoria per l'Aula di Strasburgo. Poi se VdL rispetterà la lista dei desideri è un'altra storia.

Ci sono tre cose da sapere sul voto di oggi per orientarsi in questa giungla di promesse, ricatti e rendite politiche. Primo, Ursula Von Der Leyen ha bisogno di 374 voti per essere eletta. Secondo: se arrivasse sotto quota 400 arebbe una sconfitta perché il suo predecessore Jean-Claude Juncker fu eletto con 424 voti, cinque anni fa. Terzo: l'elezione sarà a scrutinio segreto e l’astensione varrà come un no. Su questi tre elementi si è basata la strategia degli eurogruppi. Sanno che la Von der Leyen oggi avrà un solo tentativo a disposizione e non può permettersi di sbagliare. Diamo i numeri: il Partito popolare europeo dovrebbe garantire alla sua candidata 182 voti. Per arrivare alla maggioranza assoluta ne mancano 194, ma i liberali di Renew Europe sono solo 108. E non è sicuro che voteranno tutti compatti. E gli altri 86? Ecco, il problema è tutto qui perché ci sarebbero i 153 socialdemocratici a disposizione ma in molti da giorni dicono che voteranno contro Vdl. Per antipatia nazionale l’Spd tedesco ha fatto sapere che non voterà mai a favore di una ministra della Cdu, i socialisti olandesi a parole dicono di esser rimasti ancora scottati dalla bocciatura del loro candidato alla presidenza, l’olandese Frans Timmermans, trombato dalle nomine come tutti gli altri spitzenkandidaten. A questi bisogna aggiungere i laburisti inglesi e i socialisti greci che non scordano la posizione rigorista di VdL: nel 2015 propose di usare come garanzia per gli aiuti della Troika ad Atene le riserve auree greche e gli asset strategici ellenici. In tutto sarebbero 37 i potenziali eurodeputati ribelli. Ma le trattative politiche esistono per cambiare idea. Meglio se con qualcosa in cambio.