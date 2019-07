Calenda contro Salvini: “Il Russiagate? È un problema di sicurezza nazionale ed europea”

Sono i primi giorni di scuola come eurodeputato ma Carlo Calenda sembra già aver capito come funziona la vita dei palazzi europei. Per un anno è stato dall’altra parte della barricata, come rappresentante permanente del Parlamento italiano presso l’Ue. Ma quella era Bruxelles, dove è più difficile essere disturbato. A Strasburgo, dove il microcosmo di eurodeputati, giornalisti e circo mediatico è rinchiuso in un mini colosseo di ferro fuori e legno dentro, è un’altra storia. Lo fermiamo prima che prenda uno dei tanti ascensori che collegano l’Aula con gli uffici degli eurodeputati. Ci aspetta. Non si è ancora annoiato degli agguati della stampa tra i corridoi di anonimo metallo che circondano l’emiciclo. Si abituerà.

Calenda, è un bel salto da ministro dello Sviluppo Economico a parlamentare europeo. Come sta andando?

Ho cercato di essere umile nell'approccio. Non ho chiesto presidenze e vice presidenze di commissione. Sono nuovo, cerco di capire come funziona. Però quello che mi interessano sono i dossier. Finora avevo seguito l'Europa dal punto di vista della Commissione e dal punto di vista del Consiglio. Sono stato cinque anni nel Consiglio Commercio e due anni e mezzo in quello Competitività. Sto imparando a vivere questa nuova prospettiva, è interessante.

Lo farà per cinque anni?

Sì, è il mio percorso e voglio restare fino alla fine. Poi la politica è fatta in un modo per cui non si sa mai cosa può accadere.

Ecco, una settimana fa nessuno immaginava il possibile Russiagate in cui è coinvolto almeno un esponente della Lega. Che idea si è fatto?

Una situazione drammatica, ma non mi stupisce. Salvini ha detto tante volte che si trova meglio in Russia che in Europa. Dà la sensazione che il vero capo del governo italiano di fatto sia legato in modo palese a una potenza illiberale e spesso sul fronte opposto dell’Unione europea. C'è un problema di sicurezza nazionale e di sicurezza dell'Europa.

Forse, ma per ora non sembra spostare un voto in Italia.

Salvini dovrebbe dimettersi perché ha mentito sulla sua conoscenza con Savoini, su quanto gli era vicino. Ma non lo farà perché tante volte Di Maio ha mentito e non si è dimesso. In Italia non si usa. Starà agli elettori decidere. Poi alla fine è questo la democrazia: se gli elettori pensano che non sia importante se ne fregheranno. Però il Paese nel suo insieme ne pagherà le conseguenze.

Parliamo della nuova presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, all’inizio eravate dubbiosi...

Sì, ci ha convinto e non eravamo persuasi per nulla in partenza. Ma ha aperto su tutti gli argomenti a noi più cari: dalla flessibilità al pilastro sociale, al sussidio di disoccupazione europeo fino al salario minimo. E finalmente è stata molto chiara sullo stato di diritto e sul preservare i valori europei. E poi mi è piaciuta una cosa del suo discorso.

Quale?

Non ha cercato i voti della Lega né l’appoggio del gruppo sovranista Identità e democrazia. È stato un discorso molto europeista e quasi federalista su difesa e politica estera. Ha toccato le priorità di Siamo Europei e tutti gli elementi che possono unire le tre grandi famiglie europee: liberali, socialdemocratici e popolari.