Sorpresa: Anpal ha già una piattaforma per trovare lavoro, ma la tiene nascosta (e si compra quella di Mimmo Parisi)

La piattaforma compare. La piattaforma scompare. Tutto in meno di 24 ore. Il 15 luglio l’Anpal, l’Agenzia nazionale delle politiche attive, quella che a giorni dovrebbe firmare i contratti con i 2.980 navigator vincitori del concorsone, ha dato notizia in primo piano sul sito e sui social network (vedi immagini sotto) del lancio della piattaforma digitale “Domanda e offerta di lavoro”, sviluppata dall’Agenzia stessa “in linea con gli obiettivi posti dal governo e previsti dal reddito di cittadinanza”. Il sistema informatico di cui si parla da sempre, praticamente: le aziende possono inserire le posizioni lavorative ricercate, visualizzare e gestire le candidature ricevute, e comunicare l’esito dei colloqui. Proprio come prevede la fase 2 del reddito di cittadinanza per la ricerca di un lavoro ai beneficiari del sussidio. Invece, meno di 24 ore dopo, della notizia della piattaforma (che resta comunque online) sul sito di Anpal non c’era più traccia. E dietro quello che sembra un numero di magia, fonti informate sostengono che c’è lo zampino del presidente di Anpal Mimmo Parisi, l’italoamericano chiamato da Luigi Di Maio dal Mississippi, dove ha già sviluppato una applicazione per l’incrocio dei dati di domanda e offerta di lavoro che ora vorrebbe replicare in Italia. Facendo sorgere più di un dubbio sul rischio di un grosso conflitto di interessi nel caso in cui Parisi si trovasse a comprare la app – o il servizio di consulenza per la app – vendendolo praticamente a se stesso. Sul tema sono state presentate diverse interrogazioni parlamentari, a cui il governo non ha mai risposto. Parisi ha bollato ogni dubbio come «fake news». Mentre Di Maio ha assicurato che ci sarebbe stata una gara pubblica per la scelta del software, di cui però non si hanno ancora notizie.

Eppure, ora si scopre che Anpal una piattaforma ce l’ha già. Tenuta nascosta fino al 15 luglio. Il lancio del portale non sarebbe stato gradito dal presidente italoamericano. Tanto da aver chiesto la rimozione della notizia dal sito e dalla pagina Facebook di Anpal. Il via libera alla diffusione era arrivato dallo stesso gabinetto del ministro del Lavoro Di Maio. Ma dopo ore di agitazione negli uffici di Anpal, alla fine il 16 luglio è stato tutto rimosso. «La logica è: più si evidenzia che Anpal non può fare alcune cose, più si propende per l’affidamento a terzi», commentano fonti ben informate.