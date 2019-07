Ecco perché rimandiamo a domani le nostre scelte più importanti

Lo farò domani”, quante volte abbiamo sentito dire e detto queste parole al fine di rimandare a un domani, non ben definito, qualcosa che in realtà sappiamo bene di dover fare al più presto e che non andrebbe assolutamente rinviato. Il tema del rimando e del procrastinare è molto frequente anche quando si parla di scelte importanti e che addirittura sappiamo essere giuste nella costruzione del proprio futuro.

La Psicologa, psicoterapeuta e psicotraumatologa Dott.ssa Antonella Pasqualini ha analizzato i timori e le paure delle nuove generazioni con riferimento al proprio avvenire, spiegando quali sono le cause che stanno alla base del rimando e le possibili vie per superare i blocchi psicologici.

