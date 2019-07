Alienazione, ansia, claustrofobia: “Anima” di Thom Yorke è un sogno ad occhi aperti nel mondo di oggi

Negli ultimi anni la musica elettronica, anche quella più commerciale e capace di emergere rispetto ai più fertili circoli dell’underground, si è fatta portatrice e interprete di un “common feel” sulle cose del mondo. Senso di ansia e di alienazione, una depressione permanente dovuta alla perdita di orizzonti, fallimenti collettivi e individuali, disastri su larga scala, incapacità di distinguere il vero dal falso e il sonno dalla veglia, ma anche una volontà di esaminare il vuoto attorno al quale si prova non più tanto a danzare, ma a muoversi con ostinata e ritmica resistenza. Come se la musica elettronica fosse diventata a sua volta un lunghissimo saggio teorico di critica culturale sull’esistente. A leggere le dichiarazioni di Thom Yorke che hanno anticipato l’uscita di Anima (qui potete leggere una bellissima intervista rilasciata a Crack), il suo terzo disco solista lontano dalla casa madre Radiohead è intriso di questo “common feel”. Del resto, senza andare a guardare nella parte post Kid A, la band di Oxford ha sempre ragionato molto su questi concetti: dall’alienazione giovanile di Creep all’insoddisfazione apatica verso il nulla di Just e Fake Plastic Trees, passando per l’ossessione per l’eccellenza di Fitter Happier (in piena esplosione cyberpunk, una voce robotica su suoni raccolti qui e là e filtrati sinteticamente che elogiava l’etica della produttività) e ovviamente l’esplosione perturbante di Paranoid Android. Ma in Anima - ed è la prima volta che si può dire riguardo a un lavoro solista di Thom Yorke - c’è qualcosa di più.

In The Eraser (2006) e Tomorrow Modern Boxes (2014) Yorke dava l’impressione di essere al tempo stesso timoroso e sprezzante del campo che stava iniziando ad attraversare. Una superstar convinta di poter fare di tutto che si approccia a un mondo che conosce – ma non così a fondo – da cui deriva un lavoro facile e fuori fuoco, quasi un divertissement.

Qui invece il gioco è diverso. Dicono bene quelli che recensendo il disco hanno constatato trattarsi della prima opera a sé stante, completamente sintonizzata, in cui Yorke gioca un campionato diverso e vive senza pericolosi (e non necessari) paragoni con la casa madre. Anima prende questo “common feel” contemporaneo e lo traduce in canzoni che riescono essere al tempo stesso un percorso introspettivo individuale (ancora: non sapere se si è svegli o si sta sognando) e una dichiarazione di sconfitta globale, di perdita e di incapacità di uscire dal vortice dell’alienazione. Sia attraverso i testi, litanie monocordi, filtrate, che vanno per flash, immagini, parole chiave; sia attraverso la musica, claustrofobica, chiusa, caratterizzata da ampi riverberi che cercano lo spazio là dove non c’è, nata attraverso un procedimento a flusso per cui dai frammenti di Yorke Nigel Godrich montava e costruiva senso ulteriore su cui attaccarci le voci. Curiosamente, è proprio nel processo di montaggio, e cioè mettere insieme elementi che non appartengono allo stesso luogo e allo stesso spazio, che Mark Fisher in The Weird and the Eerie (minimum fax, 2018) identifica la nascita del nuovo e dello strano.