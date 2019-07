Von der Leyen passa per soffio: e adesso non può sbagliare nulla

È stata eletta per un soffio. Solo nove voti sopra la maggioranza assoluta. In tutto 383 su 733, la percentuale più bassa degli ultimi 25 anni. Ursula Von der Leyen è la nuova presidente della Commissione europea, ma la sua è una vittoria di Pirro. Non ha superato la soglia psicologica dei 400 voti e ha fatto molyo peggio di Jean-Claude Juncker, eletto cinque anni fa con 424 voti. Addirittura José Manuel Barroso che non è passato alla storia come il predecessore più amato, nel 2004 ha fatto leggermente meglio di lei: 51.9% contro 51.27%.

E dire che il discorso di ieri così ispirato aveva fatto sperare tutti gli osservatori. Il pronostico prevedeva una vittoria schiacciante. Popolari, socialdemocratici e liberali insieme garantivan 444 voti. Ma avevamo predetto proprio ieri che Vdl avrebbe tribolato, e di molto. Non ci voleva un genio. Il suo discorso sembrava studiato a tavolino per accontentare tutti: un Green New Deal per gli ambientalisti, l'appello alla giustizia cieca che colpirà gli stati autoritari per i liberali e l'accenno a lotta alla povertà e salario minimo europeo per i socialdemocratici. Ecco, un discorso forse troppo perfetto che ha ottenuto due effetti spiacevoli. Primo, i socialdemocratici e i Verdi non le hanno creduto, secondo i sovranisti di identità e democrazia che potevano venire in soccorso si sono tirati indietro perché il discorso era troppo federalista. La leader dei Verdi Ska Keller l'aveva detto a Linkiesta subito dopo il voto: «Le promesse fatte sono troppo generiche».

Von der Leyen aveva l'obiettivo di non essere eletta dai sovranisti. Non ci è riuscita. Perché se ha superato quella soglia è stato grazie ai 24 voti degli ungheresi di Fidesz guidati da Orban e i 26 PiS di Jaroslaw Kacynsky. Gli stessi due leader che avevano affossato la nomina di Timmermans due settimane fa al Consiglio europeo.

Senza contare i 14 voti del Movimento Cinque Stelle che alla fine, involontariamente è diventato l'ago della bilancia che ha sempre sperato di essere. Il problema però è che tanti ora sono tanti i partiti nazionali che si arrogheranno il diritto di di essere l'ago della bilancia. Soprattutto quando si dovranno decidere i commissari. Vdl non ha voluto farsi eleggere da una comoda maggioranza di centro destra per essere il più europeista possibile e ora la sua Commissione vivrà molte tribolazioni.