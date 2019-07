Whistleblowing: all’Anac due segnalazioni al giorno (ma molte sono anonime)

Una volta arrivate alla piattaforma di Anac, le segnalazioni vengono registrate e analizzate. Nel 2018, 20 sono state inviate alla Procura della Repubblica e 19 alla Corte dei Conti. Nei primi sei mesi del 2019 gli invii alla Procura sono già stati 33 e quelli alla Corte dei Conti 29. Il 30% è stato archiviato. Perché, nonostante la qualità delle segnalazioni sia migliorata, c’è ancora chi non ha capito bene di cosa si tratta. «Le segnalazioni devono essere nell’interesse della pubblica amministrazione non del segnalante», ha spiegato Antonia Magnotti, dirigente dell’ufficio segnalazioni whistleblowing. «Ci arrivano invece ancora segnalazioni per problemi tra colleghi, ritardi, liti, e in alcuni casi si è visto anche un uso distorsivo dello strumento, con un dipendente in odore di procedura disciplinare che ha segnalato un illecito nella speranza di diventare intoccabile».

Dopo la “legge Businarolo” del 2017, che ha affidato all’Autorità nazionale anticorruzione il compito di verificare, e sanzionare, eventuali misure discriminatorie nei confronti dei whistleblower (le multe possono andare da 5mila a 50mila euro a seconda dei casi), l’Anac ha avviato finora otto procedimenti sanzionatori: quattro sono stati archiviati, gli altri sono tuttora in corso per gli accertamenti del caso. Nel 2018 sono arrivate venti segnalazioni di azioni ritorsive nei confronti di chi ha denunciato. «È partita una rivoluzione culturale. Il whistleblower non è più delatore o pentito, ma colui che decide di porre fine a prassi dannose per se stesso e per l’intera comunità», ha detto Magnotti.

Ad aprile il Parlamento europeo ha approvato una Direttiva per la protezione dei whistleblower. «L’Europa ci viene dietro in questo caso», spiega la deputata Cinque Stelle Francesca Businarolo, prima firmataria della legge 179. «Al momento solo otto Paesi in Europa hanno una legge sui whistleblower. Si è calcolato che se ce l’avessero tutti si risparmierebbero 40 miliardi di euro l’anno». Da settembre inizieranno i due anni necessari a recepire la direttiva anche in Italia. «Da un lato, il testo europeo contribuirà a migliorare la legge italiana; ma dall’altro dovremo prestare grande attenzione a non fare passi indietro rispetto ai diritti già conquistati in base alla legge italiana», mette in guardia Federico Anghelé di Riparte il futuro.