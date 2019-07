Il più bel personaggio di Camilleri? Camilleri stesso. Che è meglio dei suoi libri

La qualità di uno scrittore, si sa, consiste nel creare dei personaggi tridimensionali e nel costruire un “mondo”. Camilleri lo ha fatto. Ma non è Montalbano il suo personaggio principale: la sua “maschera” più importante è stata Andrea Camilleri stesso, l’Andrea Camilleri scrittore, vecchio, siciliano, cieco, con una morte a 93 anni che sembra il lento scivolare di un fiume nell’immensità del mare (per dirla con un altro topos).

Andrea Camilleri ha sempre detto quello che il pubblico si aspettava da lui, in questo un grande “profeta”, immaginava in anticipo quello che il lettore, lo spettatore, poteva desiderare e glielo forniva senza ripensamenti. Sta in questo il suo successo planetario.

Sciascia aveva le sue idiosincrasie, a volte litigava con chi non si doveva, aveva un “carattere” non una “maschera”, e il carattere, ossia lo stile, non sono internazional-popolari. Bufalino covava un elitarismo barocco. Consolo aspirava alla prosa poetica. Camilleri no. Camilleri era un magnifico artigiano della propria, appunto, “maschera”. Gli interventi “sociali”, “politici”, arrivavano puntuali là dove c’era un appuntamento con il pubblico. La voce roca, la sigaretta, “stampava” una sentenza, che coincideva millimetricamente alla sentenza già emessa dal suo pubblico, in questo legittimandola in un’apoteosi di mutuo riconoscimento e riconoscenza.

Era diventato un “papa” della Letteratura. Molto simile al papa attuale: dogmatico ma comprensivo, duro e morbidissimo. Un grande artigiano del marketing anche, di se stesso e della Sicilia. La stessa operazione letteraria compiuta con se stessa, Camilleri l’ha compiuta anche sull’isola. La Sicilia di Camilleri, ovviamente, non esiste, come non esiste la Sicilia di Montalbano. E però è la Sicilia che il pubblico vuole. È una Sicilia che, letterariamente, “funziona”. E cosa si può chiedere di più a un maestro artigiano della parola e delle storie?