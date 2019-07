Caos di cittadinanza: tremila navigator pronti a partire, ma senza app (e senza sapere cosa fare)

Poca chiarezza ancora, invece, sulle mansioni. «Compito principale del navigator è supportare gli operatori dei centri per l’impiego nella realizzazione di un percorso che coinvolga i beneficiari del reddito di cittadinanza dalla prima convocazione fino all’accettazione di un’offerta di lavoro congrua», spiegano da Anpal. Una volta firmato il Patto per il lavoro, al beneficiario viene dato l’assegno di ricollocazione. L’ultimo step è la proposta di un lavoro congrua. Cosa dovrà fare l’operatore del cpi e cosa il navigator non è ancora specificato. Anche perché, una volta arrivato l’ok da parte della Corte dei Conti sui fondi rimanenti destinati alle assunzioni per il potenziamento dei cpi, le Regioni cominceranno a bandire i concorsi per l’assunzione dei nuovi operatori, che saranno contrattualizzati a tempo indeterminato. «Stiamo ancora aspettando il decreto di riparto delle risorse per rafforzamento personale dei cpi», ha detto Cristina Grieco, assessore al Lavoro della Regione Toscana e coordinatrice della commissione lavoro della Conferenza delle Regioni.

A lato del testo della convenzione comune per tutte le regioni, ogni ente ha inserito un addendum in base alle esigenze locali. La maggior parte delle regioni ha previsto la clausola che autorizza il navigator a intervenire, se necessario, in modo diretto nei confronti dei percettori del reddito. Tranne Calabria e Lazio. Puglia, Sardegna e Umbria hanno escluso invece ulteriori attività di assistenza tecnica.

Ma prima di capire cosa i navigator andranno a fare, i vincitori del concorsone dovranno essere formati. Nei criteri di selezione per il quizzone non era richiesta alcuna esperienza pregressa. Anpal ha prima “formato i formatori dei navigator”, che ora a loro volta dovranno essere preparati a operare nei centri per l’impiego. I prossimi 29, 30 e 31 luglio, a Roma, Palermo e Cagliari ci sarà quello che Parisi chiama “kick off”, calcio d’inizio, tre giornate motivazionali di team building all’americana, seguite poi dalla formazione “on the job”. I futuri navigator dovranno studiare 16 moduli per un totale di 200 ore, da realizzare nell’arco di quattro mesi. Ma da Anpal assicurano che, seppure non ancora formati, i navigator saranno già attivi a partire da agosto.