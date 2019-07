Dopo Renzi, Salvini: la maledizione del 40% colpisce ancora

A salire troppo in alto finisce per mancare l’aria, evidentemente. Altrimenti non si può spiegare come due leader che sembravano in possesso di un tocco magico da predestinati della politica abbiano cominciato a sbagliarle tutte, o quasi, appena ascesi a percentuali di consenso bulgare. È successo a Renzi, dopo le europee del 2014. Sta succedendo, pari pari, a Matteo Salvini, dopo quelle del 2019. Gli ingredienti sono gli stessi: il massimo storico alle elezioni, un coro di peana per lo straordinario successo, la prospettiva delle urne anticipate per capitalizzare subito il consenso, l’esitazione fatale. E poi, improvvisamente, la caduta: un affaire giudiziario che mette pressione, il fuoco amico da cui guardarsi, l’isolamento in Europa, e più in generale una polarizzazione di tutto il dibattito politico attorno alla propria figura che finisce per ricompattare tutti contro di te. E quel maledetto 40% che anziché una straordinaria maggioranza relativa, diventa minoranza assoluta.

Così è andata per Renzi, così rischia di andare per Salvini, che è sull’ottima strada per avverare la profezia di Giorgetti, che gli consigliò di mettere sulla scrivania una foto dell’altro Matteo, per non commettere gli stessi errori. Il primo l’ha fatto, il Capitano: non avere il coraggio di andare a votare subito per fare un governo di centrodestra e ribaltare il Parlamento a sua immagine e somiglianza, preferendo giocare di sponda coi Cinque Stelle, esattamente come Renzi credeva di poter giocare di sponda con Alfano e Berlusconi. La rottura del patto del Nazareno ebbe luogo qualche mese dopo, con l’elezione di Mattarella a Presidente della Repubblica. Chissà che con l’autunno anche il contratto gialloverde non finisca improvvisamente archiviato.