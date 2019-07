“Roma è in piena emergenza abitativa. E gli sgomberi come a Primavalle non servono a nulla”

«Sapevamo che lo sgombero sarebbe avvenuto - spiega Bonafoni a Linkiesta -. Ne eravamo così consapevoli che avevamo scritto un ordine del giorno insieme ai rappresentati del M5S che aveva ad oggetto le politiche abitative. Con i capigruppo della maggioranza e il presidente della X commissione urbanistica, politiche abitative e rifiuti avevamo incontrato i movimenti per la casa lo scorso 7 giugno, per cercare un percorso di uscita dall’emergenza e costruire così politiche complessive sull’abitare. Considerando che provvedimenti di sgombero sono stati annunciati come imminenti e il Governo non ha posto in essere strumenti e risorse per evitarli, abbiamo impegnato il Presidente e la Giunta Regionale a mettere in atto tutte le azioni necessarie per richiedere risorse e strumenti per risolvere il tema dell’emergenza abitativa».

L’operazione di sgombero era attesa alle prime luci dell’alba, ma la questura ha anticipato le mosse già intorno alle 23.30 del 14 luglio presidiando con alcune camionette ogni via d’accesso allo stabile. Nessuno poteva avvicinarsi. Una vera e propria zona rossa, con cordoni e divieti, torce che perlustravano ogni centimetro di prato e di lotti. Christian Raimo, assessore alla cultura del III municipio di Roma, è stato uno dei primi ad arrivare e a dare l’allarme alle istituzioni. Più le ore avanzavano, più la quantità di agenti aumentava. All'interno i 78 nuclei familiari organizzavano barricate con mezzi di fortuna: da materassi, a mobili, a quanto riuscivano a trovare per impedire che la casa in cui vivevano da oltre dieci anni fosse asserragliata dai blindati: «Io sono arrivata alle due del mattino e ho trovato i manifestanti bloccati nella strada che bisogna obbligatoriamente percorrere per arrivare a via Cardinal Capranica - racconta ancora Bonafoni -. Mi sono trovata nel centro di una zona rossa, non si poteva accedere da nessuna parte. Ero insieme a Alessandro Capriccioli, capogruppo di +Europa Radicali, e ho raggiunto Christian Raimo. I manifestanti e gli occupanti erano già stremati, i funzionari delle forze dell’ordine gestivano la piazza. Alle cinque del mattino è iniziato lo spettacolo: il materiale per lo show si stava piazzando. Cominciavano ad arrivare anche i dirigenti della Digos, con il direttore della sezione romana, Giampiero Lionetti, che avrebbe poi coordinato le forze dell’ordine. Alle sei è arrivata anche l’assessora al sociale del comune di Roma, Laura Baldassare».

Soluzioni alternative non sembravano essercene. Men che meno di lungo corso. Il comune di Roma aveva solo una proposta: mandare le famiglie in due immobili (rispettivamente nel quinto e nel sesto municipio, distanti chilometri da Primavalle) e i single nel sistema di accoglienza diffusa. Tempo a disposizione per decidere? Venti minuti. Su 199 censite, solo 145 persone hanno accettato la proposta. Ma non senza provare almeno a resistere. E le altre? L’assessore Baldassarre, in un video per RomaToday, ironizza: “Evidentemente avevano un’alternativa migliore a quella che può offrire Roma Capitale”.

Il quartiere non è nuovo alle lotte per l’abitare. Quando vennero edificate le borgate ufficiali durante il periodo fascista per accogliere la popolazione allontanata dal centro di Roma, sfruttando gli insediamenti di casupole e baracche pre-esistenti, Primavalle fu una delle prime ad essere costruita. Gli abitanti provenivano dalle zone dove vennero realizzate via della Conciliazione, Porta Metronia, Monte Caprino e via dei Fori Imperiali. Nel 1939 inaugurata, negli anni cinquanta e sessanta terminata, Primavalle è sempre stata caratterizzata da fattori quali l'estrema povertà e la carenza di servizi pubblici. Situazioni mai sanate. E rimane il dubbio che questo sgombero non abbia niente a che vedere con la soluzione ai reali problemi del quartiere, come avvenuto per Torre Maura.