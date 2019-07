I vostri tatuaggi? Tutti obsoleti: sono arrivati quelli di ultima generazione (e sono animati)

Forse non sono ancora fuori moda, ma di sicuro stanno diventando obsoleti. I tatuaggi, proprio quelli che si vedono passare incisi sulla pelle di migliaia di persone, cominciano a rivelare la loro età. Non tanto a causa dell’invecchiamento naturale della gente che li possiede, quanto per una forma di obsolescenza programmata dettata dall’innovazione: in poche parole, hanno inventato un tipo di tatuaggio molto più ganzo di quelli che vi siete fatti fino a questo momento.

Si tratta del tatuaggio chroma-key.

Un semplice sfondo verde spalmato sulla pelle, inscritto in disegni e figure geometriche, sul quale si può proiettare un film, un video, un filmato, con l’illusione che sia anche quello disegnato sulla pelle. Più o meno una cosa come questa: