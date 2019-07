Potere alle donne, purché siano uomini: ecco perché stiamo affrontando la questione di genere nel modo sbagliato

Sono quattro donne di primissimo piano: se non lo fossero Trump non avrebbe bisogno di attaccarle, ma c’è un motivo che ha spinto il Presidente degli Stati Uniti a esibirsi intento a leggere battute sessiste e ingiuriose dal gobbo escludendo così l’ipotesi che fossero frutto di un’improvvisa licenza poetica, e c’entra con l’insidia di un nuovo conflitto sociale nel quale nessuno credeva più.

Esiste un legame tanto più indissolubile quanto più nascosto tra il patriarcato e le categorie pervasive della proprietà, del dominio, dello sfruttamento e della sovranità sulle quali poggia il capitalismo finanziario, estrattivo e predatorio criticato da Bernie Sanders e dalle deputate del partito democratico americano, un legame che non sfugge a Trump in un Paese come gli Stati Uniti, dove basta poco per essere bollati come comunisti, e dove finora sono esistiti due partiti, entrambi moderati, la destra liberista, e il centro liberale, che ogni tanto si grattava rispondendo a improvvise pruderie intorno ai temi sociali.

La ragione per cui Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley e Ilhan Omar sono attaccate così frontalmente da Donald Trump è nella loro critica al capitalismo a partire dai suoi fondamenti, una critica resa intollerabile dalle modalità con cui queste donne assurgono alle cariche politiche. Modalità identitarie, diverse dalla pur democratica Nancy Pelosi e inconciliabili con quelle delle neo elette in Europa, perfettamente inserite nel mainstream culturale maschile, con tutti i tailleurs, i colori pastellati e i modelli paludati del potere.

It’s an old boys’ club dicono negli ambienti della finanza a New York, e le immagini del summit di soli uomini a Chantilly testimoniano visivamente il detto americano, che in italiano più o meno si traduce così: nel 2017 il 23% delle donne italiane non aveva un conto corrente (con picchi del 40% nelle Regioni del Sud) e solo il 21% disponeva uno personale. Il 17% delle donne che lavoravano non aveva nemmeno un conto corrente. Fuori dalle banche, il costo complessivo annuo della violenza sulle donne è stato di 17 miliardi di euro, per un totale di 6 milioni di donne coinvolte in violenza fisica ed abusi economici.