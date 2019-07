Galeotta fu Strasburgo: così il voto a von der Leyen ha distrutto l’alleanza tra Lega e Cinque Stelle

Cos'altro?

Basta guardare le dichiarazioni fatte dalla Von der Leyen negli ultimi anni. Sono il rigurgito delle sue vere posizioni sull'economia: ha criticato l'Italia per il suo pesante debito pubblico, cosi come alla gestione del bilancio e le troppe uscite.

Temete ritorsioni nella prossima legge di Bilancio?

Chiedetelo ai Cinque Stelle, loro l'hanno votata. Anzi, il loro apporto è stato fondamentale per farla vincere. Noi proprio perché non abbiamo avuto garanzie su questo abbiamo deciso di non supportarla. Se la commissaria bloccherà o avrà una visione negativa sui punti del contratto di governo che gli stessi Cinque Stelle hanno sostenuto dovranno rispondere ai loro elettori. Non dovrà farlo di certo la Lega.



Però così siete ancora più isolati in Europa. Senza cariche, senza possibilità di influenzare i dossier.

In tutti i parlamenti di paesi o nazioni che si definiscono democratici si dà una rappresentanza istituzionale anche all'opposizione. Qui si ragiona in maniera diversa. Ma ripeto non è un problema per noi. Chi non lo rispetta non fa altro che aumentare la frattura tra le istituzioni e i cittadini europei e ci fa prendere più voti, di questo ne siamo contenti. I cittadini non sono stupidi, percepiscono una certa mancanza di piena democrazia delle istituzioni europee non capiscono perché partiti che hanno ricevuto milioni di voti e rappresentano il 10 per cento dei seggi all'Europarlamento siano stati esclusi in maniera non democratica.



Il Russiagate non vi ha aiutato.

Mah, non vedo un clima così diverso dal solito. C'è sempre stato un pregiudizio sulla Lega in Europa perché ha da sempre un rapporto particolare con la Russia e Putin. E poi non è possibile aumentare più di così il cordone sanitario che hanno fatto intorno a noi. È difficile passare da zero a negativo.