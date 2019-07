La marcia funebre più allegra di sempre, scritta da uno dei compositori più originali di sempre

Era, del resto, nello stile del suo compositore, il vulcanico (e nobile) talento inglese Gerald Hugh Tyrwhitt-Wilson, XIV barone Berners, che grazie alle sue intuizioni, alle conoscenze e agli agi di una vita aristocratica e privilegiata si cimentò nella musica, nella pittura e nella letteratura.

Come tutti i rampolli delle famiglie altolocate, studiò a Eaton, intraprese viaggi per il mondo, e divenne diplomatico. Un cursus honorum classico cui accompagnava autentiche abilità artistiche, visto che, oltre a essere specializzato nei balletti e – con l’arrivo del cinema – nelle colonne sonore, scrisse fantasie, pezzi facili e meno facili e la celebre Fuga in do minore del 1924.

Per la letteratura, invece, rimase famoso per The Girls of Radclyffe Hall, romanzo a chiave ambientato in una immaginaria scuola per ragazze, raccontava le vicende amorose ma non solo di se stesso e del suo gruppo di amici omosessuali. L’opera conobbe una diffusione limitata (anche perché alcune delle persone descritte non desideravano questa forma di coming out forzato) ma rimane, almeno a livello storico, considerata come una delle prime manifestazioni di “letteratura gay”.

Ebbe anche lati oscuri: ad esempio la depressione, malattia che lo accompagnerà tutta la vita, e alcune amicizie con esponenti fascisti italiani, create nel periodo in cui visse a Roma proprio durante il regime di Mussolini. Una macchia che venne sempre vista con sospetto ma che non gli impedì, anche grazie al suo rango e alle sue conoscenze, di frequentare i migliori salotti inglesi dell’epoca e di venire ricordato per il suo spirito e il suo carattere mai noioso.