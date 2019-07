Non cascateci, la crisi di governo è la solita messinscena di Lega e Cinque Stelle

A volte succede di rimanere vittime della propria trappola. Succede, ma è un’eccezione. E se crisi di governo sarà, sarà proprio perché Salvini e Di Maio sono rimasti impigliati nella pantomima che hanno architettato per gettare un po’ di fumo negli occhi all’opinione pubblica sul Russiagate: Salvini, per far sì che si parli d’altro. Di Maio, per farsi vedere duro e puro di fronte a una vicenda che imbarazza non poco i Cinque Stelle. Di reale non c’è nulla, o quasi. Siamo al solito wrestling istituzionale tra forze politiche costrette a litigare per poter governare assieme senza perdere voti. E costrette a stare assieme per evitare di implodere ciascuna nelle proprie contraddizioni.

Non c’è crisi, dicevamo, perché nessuno dei due, né la Lega né i Cinque Stelle, vuole andare a votare. Non vuole Di Maio - chiamalo scemo - perché perderebbe metà dei seggi, e pure la leadership. Non vuole Salvini perché sarebbe da pazzi fare un’intera campagna elettorale a rispondere di rubli, corruzione internazionale e alto tradimento. Per quanto possa contare, non vogliono votare nemmeno Forza Italia, anch’essa destinata a essere decimata da eventuali elezioni, e neppure il Pd, soprattutto i renziani del Pd, sempre per questioni di poltrona.

Non c’è crisi, aggiungiamo, perché non c’è un’alternativa. Mettetevi il cuore in pace: è più probabile che Modric vada al Milan che Pd e Cinque Stelle trovino un accordo parlamentare. Anzi, se possibile Di Maio e Zingaretti stanno facendo di tutto per evitarlo. Giusto ieri, il leader dei Cinque Stelle ha definito il Pd come il “partito di Bibbiano” e dal Nazareno è partita una querela per diffamazione contro il ministro dello sviluppo economico. Se è una trattativa politica, la stanno nascondendo molto bene. Anche trovassero l’accordo, peraltro, difficilmente avrebbero dalla loro i voti dei renziani, che al Senato sono decisivi. E ancor meno quelli di Forza Italia, che non possono permettersi di tradire Salvini, a meno che non vogliano una crisi in ogni regione in cui governano con la Lega.