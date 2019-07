La tutela degli oceani? Ecco perché non possiamo permetterci di “avere altre priorità”

Proteggere la salute dell’oceano e la vita marina è quanto si propone l’Obiettivo 14 (Sustainable Development Goal, SDG) fissato dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite - il programma d’azione sottoscritto nel settembre 2015 dai governi di 193 Paesi - basato su 17 obiettivi che affrontano questioni di fondamentale importanza per il benessere del pianeta e dell’uomo. Tra questi, l’SDG 14 riveste un ruolo fondamentale, interagendo con gli altri obiettivi in vari modi.

In primo luogo, dalla conservazione e dall’utilizzo sostenibile dei mari dipende la sopravvivenza e la salute di miliardi di persone. La sicurezza alimentare delle fasce più vulnerabili della popolazione mondiale deriva dalla disponibilità di risorse marine. Il pesce, allevato o pescato, è una fonte essenziale di proteine, acidi grassi, vitamine, calcio, zinco e ferro per più di 1 miliardo di persone e rappresenta almeno il 20% dell’apporto medio pro-capite di proteine per quasi 3 miliardi di loro.

Allo stesso modo, gli oceani forniscono gratuitamente un’ampia gamma di beni e servizi essenziali per sostenere il benessere e la qualità della vita dell’uomo. In particolare, secondo le stime del WWF, i servizi prodotti dai mari sono pari a circa $2.500 miliardi all’anno. L’oceano fornisce, ad esempio, il 50% dell’ossigeno che respiriamo (più della foresta amazzonica), e rappresenta il più grande serbatoio naturale di anidride carbonica sulla Terra. I mari svolgono, inoltre, un fondamentale ruolo di termoregolazione del clima e contribuiscono alla protezione da condizioni meteorologiche estreme, oltre a fornire servizi ricreativi e paesaggi dal valore inestimabile.

Infine, la Blue Economy, cioè i settori industriali e di servizi collegati al mare (pesca, cantieristica, trasporti marittimi, turismo costiero, ecc.), crea occupazione e benessere. La Blue Economy impiega nell’Ue più di 4 milioni di persone e genera €658 miliardi di ricavi all’anno, con un valore aggiunto superiore ai €168 miliardi. A livello mondiale, le stime dell’Ocse parlano di 40 milioni di posti di lavoro con un valore aggiunto di $3.000 miliardi entro il 2030.