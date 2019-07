Lo sbarco sulla Luna? Internet è stato molto più rivoluzionario (e pericoloso)

Non ho visto la diretta dello sbarco sulla Luna. Ma avevo le mie buone ragioni. Piangevo calde lacrime su una spiaggia di Alassio, per la fine del mio primo e grande amore da liceale. Ma questa non è la confessione di uno dei pochi che non era incollato alla tv. Se ripenso a quella notte, a parte il rimpianto per la dolce fanciulla che mi aveva lasciato, mi chiedo oggi come sarebbe andata con Internet e con il mio iPhone che pure nel dolore non avrei mai abbandonato a casa. Una sbirciatina, fra un Kleenex e un’imprecazione al destino, l’avrei data.

Il fatto è che quando Armstrong lasciava la sua impronta sulla Luna, molti cominciavano a prevedere straordinarie avventure nello spazio, la conquista di altri mondi, forse la salvezza dell’umanità su un altro pianeta dopo la scomparsa della terra devastata dall’inquinamento e dalle guerre nucleari dei “sapiens”. Ma nessuno aveva previsto lo straordinario e realizzato sviluppo delle comunicazioni e delle sue infinite applicazioni che - ad esempio in campo sanitario e culturale - hanno dato all’umanità molte più possibilità di miglioramento della vita di quante ne abbia prodotte la conquista dello spazio.

Ma attenzione! Lo spazio fisico dell’umanità, in attesa di raggiungere altri mondi, si è drammaticamente ristretto. Siamo molti di più sulla Terra, il doppio di cinquant’anni fa, ci moltiplichiamo alla velocità della luce e allunghiamo la nostra vita grazie alle scoperte della medicina, alla progressione - eticamente controversa e sconvolgente - delle scienze biologiche che ci permettono di sostituire organi e forse un giorno aggiustare tutto il corpo, cervello compreso. Si è invece dilatato all’infinito lo spazio virtuale. Le cloud di banche dati, il rapporto di comunicazione con perfetti sconosciuti in ogni angolo del globo, il sistema informativo e finanziario commerciale hanno messo in crisi il funzionamento della democrazia, sconvolto le classi sociali, stravolto il sistema di rappresentanze e formazione delle decisioni, hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere e influenzato persino la nostra sfera affettiva. Siamo soli in compagnia e in compagnia quando siamo soli se continuano a muovere le dita sull’iPad anche davanti agli amici e al partner al ristorante e non è escluso che - come avvenuto nell’evoluzione dei sapiens - anche la nostra conformazione fisica sarà modificata nel tempo. Avremo occhi più grandi e spina dorsale ricurva verso il basso?