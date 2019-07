Chi acconsente è nei guai: ecco cosa succede quando regali alle app il tuo telefono (e i tuoi dati)

In verità, per quel che ne sappiamo, anche il device che ti porti appresso sa di te un sacco di cose. Una fonte americana che ho avuto modo di incontrare di persona e che non vuole essere rivelata, ma che ho parecchie ragioni per ritenere attendibile, sostiene che, in termini di controllo delle persone attraverso gli smartphone e le altre forme di comunicazione digitale, la nostra conoscenza è arretrata. Sappiamo quanto ci possono controllare grazie a rivelazioni di whistleblower come Edward Snowden. Ma quella sarebbe solo una piccola parte di quel che si può fare veramente. «Ho l'impressione che siano almeno dieci anni avanti rispetto a quel che sappiamo», dice la mia fonte. Non possiamo che sperare che la sua impressione sia sbagliata. Ma potrebbe non esserlo.

Allora, forse, è il momento di fare un ragionamento molto serio rispetto alle scelte che operiamo sul digitale. Ai consensi che diamo. Almeno per avere controllo sulle nostre concessioni volontarie, visto che sulle altre non possiamo che fidarci. È arrivato davvero il momento di mettersi lì a leggere le privacy policy e i manuali di istruzione, anche se sembra noioso. Perché, sì, quella che decidiamo di usare può anche essere “solo una app”, “solo un gioco”, ma almeno dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo. Dobbiamo prenderci la responsabilità dei dati cui diamo accesso, dei pezzi di noi che cediamo a terzi, siano essi società private o governi. Perché un giorno quell'invadenza potrebbe diventare semplicemente insopportabile. E non è una questione di non avere nulla da nascondere. È una questione di controllo che esercitiamo su noi stessi e che consentiamo a terzi di esercitare su di noi. È una questione di consapevolezza.

La costruzione di una consapevolezza dell’ecosistema mediatico e tecnologico all’interno del quale, volenti o nolenti, ci muoviamo, è importante. Un lavoro sistematico di creazione di quella che gli americani chiamano la media literacy è l’unico modo per non farci trattare come dei prodotti a tutto tondo, ma anche per evitare di essere infantilizzati e per non sorbirci l’ennesimo pippone paternalistico dall’ennesimo giornale che combatte una battaglia di retroguardia contro la tecnologia. Voler sensibilizzare rispetto alla consapevolezza non è luddismo: è un approccio sano alla contemporaneità.