La Casa di Carta 3: il populismo di sinistra attacca il cuore del sistema

[avvertenza potrebbe contenere spoiler] In effetti ci si chiedeva quanto ci avrebbero messo a trasformare la maschera di Salvador Dalì in un simbolo di rivolta sociale “da sinistra”. Novello Guy Fawkes, usato anche nella realtà come nuova maschera contro il potere nelle manifestazioni di piazza, il volto del pittore surrealista diventa nella terza stagione de La Casa di Carta il simbolo che ispira la gente a dire che “non ci sta”. «Abbiamo ispirato tanta gente, per loro siamo nei paladini, dei Robin Hood, è ora di dar loro qualcosa» dice Il Professore mentre ordina a tre dirigibili griffati con l’effige di Dalì di rovesciare 140 milioni di euro per le strade di Madrid. Redistribuzione di massa e prima mossa per gettare la città nel caos e iniziare la più grande ed elaborata rapina di sempre (esatto, ancora più grande ed elaborata di quella alla Zecca di Stato da cui parte la vicenda): alla Banca di Spagna. Un attacco al cuore del sistema, come dice Il Professore.

Da quando la serie si è resa protagonista di un successo sorprendente (è il prodotto televisivo più di successo tra quelli non in lingua inglese) e ha attirato l’attenzione seria da parte di Netflix (che qui ci mette i soldi, e la differenza si vede), si sono susseguite interpretazioni e analogie storico politiche tra la serie a la realtà. Una serie populista, dai tratti sovranisti, dove il Dalì/Guy Fawkes rappresentava non la liberazione - come nel caso di Anonymous - ma il populismo di grana grossa, come quello del Movimento 5 Stelle. Ma è da quando hanno iniziato a parlare di resistenza e hanno inserito una - diciamolo, terribile - versione eurodisco di Bella Ciao, però, che si stava aspettando il momento in cui tutto avrebbe svoltato verso un populismo, beh sì… un populismo di sinistra. Del resto, la svolta si vede pure nelle strategie promozionali. A Milano infatti la pur facile soluzione di usare a proprio favore L.O.V.E., il dito medio di Maurizio Cattelan in piazza Affari a Milano usandolo come “vera” mano di un enorme manichino delle Tute Rosse, vuole essere un messaggio. Oppure a Parigi i cieli sono stati solcati da un dirigibile con su la scritta “Unitevi alla resistenza”. Banale, ovvio, scontato, dozzinale. Ma pur sempre un messaggio. La serie ha preso una strada e la seguirà fino in fondo.