Povera Luna, da guida degli innamorati a bufala dei negazionisti

«L’allunaggio si situa nell’era della Pop Art - continua Beatrice- la Pop è americana per eccellenza, questo è indubitabile, e sulla Luna ci sono andati solo loro, gli americani. L’equipaggio di Apollo 15 “ha posato sulla Luna un piccolo monumento commemorativo, The Fallen Astronaut, statuetta d’alluminio alta 8,5 cm opera del belga Paul van Hoeydonck. Tra gli episodi più interessanti che la storia ci lascia in eredità c’è The Moon Museum, una barretta di ceramica placcata in iridio di forma rettangolare che ha dimensioni paragonabili a quelle di un microchip su cui sono invitati a intervenire alcuni protagonisti della Pop Art: Robert Rauschenberg, David Novros, John Chamberlain, Claes Oldenburg. C’è anche Andy Wharol. Che disegna un pene» continua Beatrice. E c’è anche l’esempio di un astronauta diventato artista: «Alan Bean, morto l’anno scorso, è stato uno dei dodici Moonwalkers, a bordo dell’Apollo 12 nel secondo allunaggio, il 19 novembre 1969, ha intrapreso la strada della pittura». Alla fine, se ci si pensa, la Luna aveva un che di arte pop, e di postmoderno ante litteram, già in Le Voyage dans la lune di Georges Méliès, film del 1902.

Di rilievo che anche un festival come Popsophia (qui il programma completo) voglia riprendere il tema. L’idea del festival, che, si svolge Tra Civitanova Marche, Pesaro, Macerata, Tolentino, Ascoli Piceno, e va avanti dal 2015, con crescente successo di pubblico, «non è (solo) rendere la filosofia accessibile ad un pubblico pop/mainstream -racconta a Linkiesta Lucrezia Ercoli, direttrice del festival- in filigrana c’è il tentativo mettere in luce l’acuta follia che lega filosofia e pop» Una sorta di operazione di avanguardia, di “montaggio delle attrazioni” alla Ėjzenštejn. E quest’anno, proprio oggi, alle 21, 30, a Civitanova c’è lo spettacolo Fly me to the Moon, con la partecipazione della Ercoli, in veste di conduttrice e Mc, insieme a Beatrice e al filosofo Simone Regazzoni. «Il mashup va dalle canzoni suonate live (Fly me to the moon appunto, e molte altre) alle citazioni “spaziali” di Kant, alla cronaca di Buzzati dell’impresa di Armstrong, alle chiose del critico d’arte e del filosofo» continua la Ercoli. Che aggiunge, con divertito allarme: «non ha idea di quanti commenti pesanti di negazionisti arrivano sulla nostra pagina Facebook». Già, i negazionisti.