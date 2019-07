L’Italia, un Paese fondato sul cibo contraffatto: solo quest’anno sequestri per 34 milioni

Per l'Ispettorato qualità repressione frodi i controlli antifrode nel 2019 sono stati 54.098, di cui 40.301 ispettivi e 13.797 analitici. Gli operatori ispezionati sono stati oltre 25mila. Sono ben 17.600, le tonnellate di merce sequestrata per un valore totale di oltre 34 milioni di euro. Nella black list dei prodotti più soggetti a illeciti sono stati inseriti: il vino, con una crescita del 75% , la carne con +101%, le conserve con +78% e lo zucchero. Nel corso delle operazioni di controllo, sono stati sequestrati prodotti agroalimentari per oltre 17,6 milioni di kg, per un valore di oltre 21,8 milioni di euro, a cui vanno ad aggiungersi oltre 12,2 milioni di euro di beni mobili e immobili, per un totale del valore di sequestri di oltre 34 milioni di euro; 561, è il numero degli interventi fuori dei confini nazionali e sul web a tutela del Made in Italy agroalimentare.

Per i NAS invece sono stati effettuati 51.194 interventi a livello nazionale che hanno fatto emergere 13.555 situazioni non regolamentari, pari al 26% degli obiettivi oggetto di accertamento che hanno portato all’arresto di 80 persone. Per quanto riguarda la filiera alimentare, i Nas hanno compiuto 31.479 interventi che hanno rilevato 10.672 irregolarità e portato all’arresto di 13 persone. Oltre 23mila e 800 tonnellate e 14 milioni 70mila confezioni di alimenti irregolari sono stati sequestrati e sottratti prima del consumo.

Oggetto di controllo, con importanti riflessi anche economici, la ristorazione per la consumazione di pasti fuori casa. Sono stati ispezioni 11.954 esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti, con 5245 strutture irregolari. Un dato molto interessante è quello relativo alle regioni maggiormente "fraud food". Sono alquanto discordanti i dati per regione fra il 2018-2019: se nel 2018 la regione più illegale per l’agropirateria è stata l’Emilia Romagna (Zootecnia, Conserviero), nel 2019 il triste primato è stato attribuito all’Umbria (Cerealicolo, Oleario). Per Frodi UE Illeciti erogazioni 2019 la Sicilia è la regione con più illeciti (3.150.700,34), nel 2018 invece è stata la Calabria (1.185.960,64);