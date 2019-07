Tutto quello che non vi hanno ancora detto sullo sbarco sulla Luna, in questa infografica

Pochi sanno poi che Neil Armstrong venne scelto come “primo uomo” solo a metà aprile di quello stesso anno. Fino a quel momento era Buzz Aldrin quello più quotato, e c’è da immaginare la sua delusione a essere fuori dalla storia per un soffio. Tutti si ricordano del primo, ma pochissimi del secondo. Per non parlare del terzo, che non è nemmeno sceso dal modulo lunare per tutto il tempo. Michael Collins, che andò a tanto così dal toccare la Luna, va ricordato come uno degli eroi del nostro tempo per il suo maestoso sacrificio. Senza di lui, in effetti, nessuno sarebbe tornato da lassù.

Infine, ci fu spazio anche per un poco di scaramanzia: Armstrong, cui venne richiesto di portare con sé oggetti (piccoli) cui era affezionato, decise di prendere due frammenti del Wright Flyer, l’aeroplano dei fratelli Wright che compì il primo volo nel 1903. Una sorta di testimone, un portafortuna, un completamento della missione. Abbiamo cominciato a volare, insomma. E non smetteremo più.