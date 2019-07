Attenta, Juventus: i conti tornano, ma le spese aumentano (e senza vincere in Europa sono guai)

Per capirci: siamo lontani dal parlare di crisi, in quanto la Juventus potrà vantare una chiusura di esercizio 2018/2019 con circa 600 milioni di ricavi. Non per questo, però, si può fare a meno di notare le perplessità che una sessione simile di calciomercato ha destato (anche nel drugo più fedele). Secondo Intermonte, la principale investment bank indipendente sul mercato italiano, il bilancio finale della Juventus 2018-2019 chiuderà con una perdita attorno a 50 milioni di euro, contro i -19,2 milioni dell’anno scorso. E non finisce qui: anche l’ebit dovrebbe essere negativo per 32 milioni, con un book value che dovrebbe scivolare dai 72 milioni a circa 17 milioni.

In altre parole, la Juventus deve ancora ammortizzare l’azzardo CR7, magari stringendo un po’ la cinghia con l’ingaggio dei giocatori, e nel farlo dovrà rapportarsi con le varie voci di spesa che gravano sulle casse. Il gioiello portoghese, infatti, ha creato uno shock tale da portare i debiti finanziari netti della Juventus a 384,3 milioni a fine dicembre 2018, con un incremento di 74,5 milioni rispetto alla fine di giugno (+24,1%).

L’operazione per il fuoriclasse ha avuto un costo complessivo di 115 milioni circa, oltre allo stipendio del giocatore (31 milioni a stagione), e il club ad oggi ha visto crescere i costi del personale (compreso l’entourage del numero 7 bianconero) e dell'ammortamento cartellini con un impatto superiore alla crescita dei ricavi. Per godere dell'effetto Cristiano Ronaldo, si dovrà attendere ancora qualche mese, nel frattempo il carrello si gonfia e le spese raggiungono i 151,50 milioni contro i 109 delle cessioni.

Spoiler: a meno dell’arrivo di un investitore estero, il sogno Neymar rimarrà tale. Il portafoglio della società dovrà infatti rimpinguarsi di liquidi a fronte di un mercato per il momento solo in entrata (se non si conta la vendita di alcune seconde linee): potrebbe partire Perin, vicinissimo al Benfica, poi Cancelo, Sami Khedira, Dybala, Higuain e Mario Mandzukic. Nomi importanti senza una porto sicuro dove attraccare, vuoi per la somma richiesta dalla Juventus, vuoi per l’ingaggio fuori dalla portata di molti club (perlomeno italiani). L’unico spiraglio è lo scambio Dybala, più 100 milioni, per Neymar, il che - nonostante l’ostacolo tecnico-tattico e quello comportamentale di avere troppi “galli” all’interno dello spogliatoio – ci porta a un’altra nota dolente: il fair play finanziario.