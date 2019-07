La settimana nera di Matteo Salvini (e il peggio deve ancora arrivare)

Autonomia? Sì ma senza la scuola. Rimpasto? Ok, ma Trenta e Toninelli non si toccano. Russiagate? Il leader della Lega deve riferire in Parlamento. Se la crisi di governo doveva essere il ricatto perfetto per consentire a Salvini di prendersi quel che voleva, qualcosa non ha funzionato. Anzi, a dirla tutta, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non sono mai sembrati così fermi e tranquilli nel rintuzzare le sparate dell’alleato di governo, quasi avesse smesso di fare paura, quasi abbiano smesso di giudicare credibili le sue minacce, quasi abbiano la certezza che non c’è nessuna finestra elettorale prima dell’autunno. Non più, perlomeno.

A voler fare i complottisti, si potrebbe dire che le registrazioni all’hotel Metropol siano uscite con un tempismo perfetto, poco prima della metà di luglio, giusto in tempo per far desistere Salvini dall’idea di far cadere il governo prima della legge di bilancio, per tornare al voto e prendersi tutto, o per farla fare da un governo tecnico a guida Pd - Cinque Stelle e cannoneggiarlo a dovere dall’opposizione. Missione fallita, ed è la prima volta dal 4 marzo dello scorso anno che Salvini deve registrare, suo malgrado, una deviazione dal percorso che si era immaginato.