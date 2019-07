In spregio o in sfregio? Risponde la Crusca

Tratto dall’Accademia della Crusca

Sfregio e spregio sono due nomi antonimi (con s- privativa) di fregio e pregio e vanno in parallelo con i verbi sfregiare e spregiare, i quali a loro volta sono gli antonimi di fregiare e pregiare. Pregio significa qualità apprezzata (dal lat. pretium, da cui anche prezzo) e spregio (il cui allotropo è sprezzo), significa disprezzo. Fregio significa invece decorazione, ornamento, deonomastico da Phrigium, il nome degli abitanti della Frigia, a quanto pare così famosi per le decorazioni… pregiate (il loro re fu il mitico Mida!) da dare loro il nome. Il suo contrario, sfregio, significa non solo assenza di ornamento, ma anche sua deliberata cancellazione, deturpazione (“lo sfregio del vandalo ha rovinato il quadro”). Poiché fregio ha presto assunto anche il valore figurato di indizio di qualità morale, all’antonimo sfregio è toccato pure quello di denunciare la sua mancanza (per tacere dei casi in cui uno poteva antifrasticamente fare fregio di disvalori come il celebre Capaneo di Inferno XIV…) e il suo significato, favorito dalla somiglianza dei significanti, ha finito per sovrapporsi a quello di spregio ancor più di quanto potessero già sovrapporsi quelli di fregio e pregio (si pensi a espressioni come “Maria non ha partecipato alla tua festa per sfregio”, cioè ‘con l’intenzione di offenderti’).

Due etimi assai diversi, due forme foneticamente non molto dissimili, due significati che finiscono per assomigliare. Lo sfregio si fa; lo spregio si ostenta, questa forse la differenza più forte tra i due sostantivi. Ma, tra i sensi figurati di sfregio e quelli propri di spregio, lo slittamento è facilissimo ed è stato comune, specie nelle locuzioni segnalate dai lettori. Di qui i comprensibili dubbi su di esse: a/in spregio di e a/in sfregio di possono equivalersi per significato. In questo esempio da Riccardo Bacchelli riportato dal GDLI invece di sfregio si potrebbe anche avere spregio (e ancor meglio il suo allotropo sprezzo):

La loro cavalleria delittuosa li aveva spinti a mandar quei cinque a prender parte nei torbidi bolognesi, come in ogni altra braveria azzardata e pazza, tanto meglio se a sfregio d’ogni legge.

Questi altri, da Google Libri, ci ricordano bene l’intercambiabilità tra spregio e sprezzo:

Rifiutò la medaglia (datagli dal re) a spregio della maestà regia (G. De Sivo, Storia delle Due Sicilie, 1863)

a sprezzo del comando Sovrano progredì a servire alle viste rivoluzionarie (G. Riccini, Appendice a completazione delle sue anteriori stampe, 1851).