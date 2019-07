I mostri di Bibbiano? Per ora è solo gogna mediatica e strumentalizzazione politica

E alla fine è arrivata anche lei, Laura Pausini, a ricordarci che dobbiamo parlare di Bibbiano, “perché una mia fan mi ha scritto pregandomi di informarmi”, perché “questa notizia è uno scandalo per il nostro paese e dovrebbe essere la notizia vera di cui tutti parlano schifati”, perché “chi non sa ancora di cosa parlo scrivete BIBBIANO su google e leggete. E poi scrivete su questi maledetti social che usiamo solo per le cavolate, cosa pensate di queste persone che strappano i figli alle loro famiglie”. E arrivata anche lei, dicevamo. Dopo le fiaccolate di Giorgia Meloni, dopo Matteo Salvini a cui fa “schifo la sinistra che fa business sui bambini”, dopo le dirette Facebook di Di Maio secondo cui il Pd è il “partito di Bibbiano” che “toglie i bambini alle famiglie con l'elettroshock” allo scopo di “venderli”.

Ci rivolgiamo a lei, a Laura Pausini, per provare a mettere un po’ di paletti tra le nebbie di Google. E per provare a chiarire a chi, come lei, crede che sia stata già emessa una sentenza di condanna contro i “mostri” di Bibbiano, che il caso sia chiuso, che gli indizi siano prove di colpevolezza e che le indiscrezioni e le semplificazioni giornalistiche siano fatti reali. E, già che ci siamo, per spiegare che a volte è meglio non parlare di un fatto, se non si hanno elementi per farlo, o se si decide di strumentalizzarli ad arte per ottenere vantaggi politici. Perché per ora, cara Laura Pausini, cari Meloni, Salvini e Di Maio, Bibbiano è questo: una gigantesca gogna a cielo aperto, costruita a dibattimento in corso, per orientare l’opinione pubblica contro gli indagati, piena di bugie, semplificazioni, omissioni.

Doverosa premessa: non siamo innocentisti a prescindere, ma crediamo che un imputato sia innocente fino a prova contraria e a sentenza definitiva. E a questo principio ci atteniamo, sempre e comunque. Per Virginia Raggi. Per Matteo Salvini. Per i genitori di Matteo Renzi. E per i presunti “mostri” di Bibbiano.