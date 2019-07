Geografia dell’innovazione: ecco perché le città più ricche (e care) sono anche le più creative

Richard Florida è direttore del Martin Prosperity Institute, professore di Business and Creativity alla Rotman School of Management dell’University of Toronto e, soprattutto, è l’autore di due saggi molti interessanti. Il primo, del 2002, intitolato The Rise of the Creative Class, e il secondo, del 2017, tema di questa riflessione, The New Urban Crisis (How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class-and What We Can Do About It).

La sua «fotografia» di partenza appartiene probabilmente a tutti i frequentatori seriali delle grandi capitali planetarie, almeno ai più sensibili e attenti o a quelli che ancora ascoltano le parole dei tassisti. Dice infatti che ogni volta che ha visitato Londra, attraversandola dall’aeroporto ad Hyde Park e viceversa, i tassisti ripetono sempre la stessa litania. «Lo vede quell'edificio?» indicando una moderna torre di vetro accanto al Mandarin Oriental. «Alcuni appartamenti costano anche più di 50 milioni di sterline. E nessuno ci vive perché è sempre tutto buio».

La questione è legata all’élite dei super-ricchi mondiali che, di fatto, grazie ai loro patrimoni sterminati, hanno «invaso» le zone più prestigiose di Londra, New York e Parigi. Per una plutocrazia che non riguarda solo i nuovi grandi, strapotenti tycoon della new economy e delle nuove tecnologie ma arriva fino agli attori di Hollywood, ai grandi campioni dello sport e ad artisti e cantanti, che spesso, ironia della sorte, hanno costruito la loro carriera raccontando i tormenti dei giorni con gli affitti a buon mercato, le bevande a basso costo e il nirvana creativo dirompente, mentre oggi frequentano solo questi luoghi ultra-esclusivi (boutique del lusso comprese). Luoghi che il cantante e musicista David Byrne ha ben sintetizzato chiamandoli «cupole di piacere per i ricchi».

Va detto che lo spazio urbano e il suo ecosistema creativo, nelle grandi capitali del mondo occidentale, da decenni vive un continuo equilibrio precario, alimentato anche da artisti, musicisti e altri creativi che, come negli anni Settanta e Ottanta, hanno contribuito a trasformare quartieri malandati in zone poi diventate alla moda. Inevitabilmente – basti pensare a New York City con SoHo, East Village, TriBeCa, NoLIta, Hell’s Kitchen e Brooklyn Dumbo – è un fenomeno che dal fermento passa alla sterilità. Ma ciò non significa che intere città siano diventate a creatività zero. Difatti, secondo Richard Florida, nonostante l’afflusso di gente super-ricca in questi nuclei urbani, non vi è alcuna prova di una sostanziale diminuzione delle capacità creative complessive delle città in questione. Anzi, la creatività si muove da un quartiere all’altro. E, nel tempo, la trasformazione in corso può veramente mettere in pericolo l’impulso creativo generale, ma ciò non è ancora accaduto.