Nell’inferno di Ventimiglia, dove i clandestini creati da Salvini cercano di scappare dall’Italia

VENTIMIGLIA –La domanda è semplice: è più disumano rinchiudere uomini africani in un container per 15 ore e poi rispedirli oltre confine, come fa Macron? O invece trattenere le persone per 17 giorni in alto mare su una nave, come fa Salvini e la compagine giallo-verde a Roma? Le reazioni di una larga fetta della stampa italiana al dossier di denuncia firmato da ong e associazioni sui trattamenti che la polizia transalpina riserva ai migranti al confine franco-italiano, sembrano virare per la prima ipotesi. «Così il buonista Macron tratta i migranti: rinchiusi senza cibo né acqua» titola Il Giornale. «I francesi ci guardano dall'alto in basso, fanno i prepotenti» scrive Repubblica citando fonti anonime della polizia italiana. Lo “spin” è chiaro: «Italiani brava gente» contro francesi ipocriti e violenti.

Delle frontiere e della loro burocrazia folle che miete vittime su base etnica e impedisce di attraversarle anche a chi i documenti ce li ha e in regola, non si parla. Già. Perché oggi a Ventimiglia il flusso è cambiato. Nessuno o quasi arriva dagli sbarchi. Tantissimi hanno invece il permesso di soggiorno per motivi umanitari abolito dal decreto Salvini – quindi non più rinnovabile –, sono stati cacciati dai centri di accoglienza in Italia e tentano di lasciare la penisola prima della fatidica data di scadenza del documento. Altri devono andare in Francia perché solo lì le ambasciate del loro Paese rilasciano i passaporti. Non vengono fatti entrare lo stesso. Il discrimine fra chi passa e chi no è solo la disponibilità di denaro: i treni vengono tutti rastrellati e fermati fino a quando necessario per controllare bagni e cabine elettriche, con tanto di informatori a bordo, spesso di seconda generazione. Chi invece può pagare 300 euro a un “passeur” comodamente rintracciabile in stazione scavalca il confine in auto. Lo dimostrano i numeri dei migranti in città: dentro al campo Roja sono presenti stabilmente tra le 180 e le 220 le persone. Con un turn over molto rapido di 20 che entrano e 20 che escono su base quotidiana a Ventimiglia. Questo nonostante la polizia francese respinga mediamente 25 persone al giorno (ma possono essere anche 40) lungo la frontiera alta di Ponte San Luigi, abbandonandole sotto il sole su una strada di 10 chilometri che conduce all'ultima città della Liguria.