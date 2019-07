L’Italia affonda, il Pd litiga: ormai la sinistra sa fare solo opposizione a se stessa

Ma la giornata di ieri segna anche il risveglio dal torpore del segretario Zingaretti. E qualcuno potrebbe pensare che Zingaretti svegliatosi di soprassalto possa avere fatto una proposta politica, una qualsiasi, per tentare di dare un’idea di futuro. E invece no. Niente di tutto questo. Zingaretti si ingegna e infiocchetta un tweet che potrebbe essere messo sulla lapide dell’attuale momento dell’opposizione italiana: «A parte i saluti non ho mai conosciuto o parlato con l'onorevole del mio partito Michele Anzaldi, mi fa piacere che oggi si ricordi che sono il suo segretario. A lui va tutta la mia solidarietà. Ovviamente a nessun parlamentare può essere chiesto di tacere, Gasparri deve saperlo». Fantastico, Zingaretti: in poche righe, simulando la difesa per uno dei suoi, ammette di non conoscere un suo deputato ma di ritenerlo comunque estraneo alla sua corrente. E se è vero che una frase del genere è la gioia per i retroscenisti politici e per i filologi specializzati nelle correnti del Pd, per chi invece ha una vita normale e ordinaria (o semplicemente ne ha le scatole piene delle bizze dei capibastone democratici) il tweet del segretario è qualcosa a metà tra il suicidio politico e la bega di quartiere. Un segretario di partito che dovrebbe guidare l’opposizione (e proporre un’alternativa) sprechi uno dei tre tweet che ci regala al giorno per togliersi un sassolino contro un nemico interno è qualcosa che rasenta masochismo.

Sarebbe da prenderli, questi del Pd, tirandoli per un orecchio e trascinandoli fuori dal Parlamento e dalle loro cene da separatisti e fargli vedere quanto poco risultino interessanti agli occhi del Paese; fargli capire che ogni giorno che passa risulta sempre più ostico dare fiducia a un partito che si auto affonda a palle incatenate; sarebbe da gridargli in faccia se davvero non hanno un altro modo per dimostrarci di esistere che non sia quello di polemizzare nelle proprie stanze senza nemmeno sbirciare fuori dalle finestre. Si potrebbe addirittura azzardare spiegandogli che un partito esiste per comunicare al mondo cosa avrebbe intenzione di fare, come lo farebbe e con quale visione complessiva. E invece niente. Loro lì impalati dedicandosi alla guerra interna tra bande interne e qui fuori intanto il Paese che annaspa.

Contenti loro.